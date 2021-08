Roma: mercoledì Demos presenta liste con Gualtieri

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “In molti hanno detto che siamo stati la ‘sorpresa’ delle primarie: ora puntiamo ad essere la sorpresa delle elezioni. Per questo, come preannunciato, Demos ha composto le proprie liste per il Consiglio Comunale e per i vari Municipi, che presenteremo mercoledì con Gualtieri. Le persone candidate sono quasi tutte alla prima esperienza elettorale e rappresentano alcune delle sfide su cui Demos incentra la sua proposta politica: solidarietà, salute, cultura, nuovi cittadini, ambiente”. Si legge in una nota.