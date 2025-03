Roma, mostre e incontri: appuntamenti per l’8 marzo nei Musei Civici

Roma, 5 mar. (askanews) – Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è ricco e variegato il programma di iniziative proposte da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Da venerdì 7 a domenica 9 marzo, i Musei Civici ospiteranno una serie di incontri e visite guidate dedicati al talento femminile nell’arte, nella cultura e nella storia e alle protagoniste della vita culturale e sociale della città, dall’antichità ai tempi più recenti. Appuntamento speciale al Museo di Roma a Palazzo Braschi per la mostra “Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo”: per due giorni, venerdì 7 e sabato 8 marzo, l’orario di apertura sarà esteso, in via straordinaria, fino alle ore 22 (con ultimo ingresso alle ore 21). E proprio per raccontare le storie affascinanti e i talenti sorprendenti di alcune artiste in città tra il ‘500 e l’800, sarà proposta sabato 8 marzo, alle ore 18.20, una visita guidata condotta da Ilaria Miarelli Mariani, direttrice della Direzione Musei Civici e curatrice della mostra. Un’occasione per approfondire, in un percorso coinvolgente, i temi di questa esposizione dedicata alla riscoperta di tante artiste hanno fatto di Roma il loro luogo di studio e di lavoro con una produzione di assoluto rilievo artistico, ma spesso relegate a una sorta di “silenzio” storiografico. Per i partecipanti l’ingresso alla mostra e al museo sarà gratuito. Nella stessa giornata, alle ore 11, appuntamento alla Villa di Massenzio dove la matrona romana Anna Regilla, moglie di Erode Attico, sarà la protagonista della visita guidata “Prima di Massenzio: Annia Regilla, luce della casa”, a cura di Federica Michela Rossi. Poiché la villa dell’imperatore Massenzio venne costruita sul latifondo che Anna Regilla offrì come dote due secoli prima, in questo incontro il pubblico potrà guardare lo spazio con i suoi occhi, ripercorrendo insieme la sua vita e il progetto architettonico di Massenzio. All’antica matrona romana sarà dedicato un altro appuntamento, dal titolo “Un’intervista impossibile” domenica 16 marzo, alle ore 11.30. Al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, le storie di coraggio e patriottismo delle eroine che hanno preso parte alla difesa di Roma: alle ore 11, visita guidata “Donne in lotta: la Repubblica Romana del 1849” celebrerà il contributo di queste donne come combattenti, giornaliste e infermiere protagoniste durante un periodo cruciale della storia d’Italia. Sempre nello stesso orario anche un appuntamento dedicato ai bambini (7 – 12 anni). L’incontro “Le Donne della Repubblica Romana: eroine per la libertà!” farà conoscere ai più piccoli il ruolo delle donne nel 1849 attraverso la creazione di personaggi femminili, la recita di scene di coraggio e la riflessione sulla parità di genere.

Infine, nel pomeriggio di sabato 8 marzo, alle ore 16.30, la Galleria d’arte moderna propone una visita guidata alla mostra “La poesia ti guarda. Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023)”. L’incontro “Quel che fan tutte” con la selezione delle opere verbo visuali di Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, Eugenio Miccini e gli altri offrirà una riflessione sugli stereotipi di genere e sulla loro influenza nella società di ieri e di oggi. Per i partecipanti l’ingresso al museo sarà gratuito. Gli incontri in programma nei Musei Civici prendono il via già da venerdì 7 marzo, alle ore 16, con una visita a tema nel cortile del Museo di Roma a Palazzo Braschi dal titolo “Storie di donne nella Roma di Tenerani”, un racconto tra bellezza, storia e umanità negli spazi del museo dedicati allo scultore. Per i partecipanti l’ingresso al museo sarà gratuito. Nello stesso giorno, alle ore 17,30, al Museo Carlo Bilotti un’altra donna protagonista e con una storia tutta da scoprire, Isabella Pakzswer Far de Chirico, che sarà al centro dell’incontro “La metafisica della moglie: Pakzswer Far De Chirico”. Il pubblico avrà modo di scoprire la sua profonda influenza artistica nella produzione del marito Giorgio De Chirico: oltre che sua musa ispiratrice, vista la grande quantità di suoi ritratti eseguiti dal Maestro, la donna è infatti da ri-scoprire anche come ideatrice di alcune delle sue teorie artistiche. Per l’ultimo appuntamento del programma, domenica 9 marzo, alle ore 10, un salto indietro nel tempo fino alla preistoria con l’incontro “Donne e preistoria: immaginario, realtà, prospettive”: nell’ambito della manifestazione “L’8 Tutto l’Anno” la Casa del Municipio IV “Ipazia d’Alessandria” ospiterà una conferenza divulgativa sulla nascita della disuguaglianza di genere a partire dal ruolo della donna nella preistoria, cui seguirà una visita al vicino sito preistorico musealizzato di Casal de’ Pazzi. Tutte le attività sono gratuite previa prenotazione obbligatoria. Ingresso al museo secondo tariffazione vigente, tranne dove diversamente indicato. Per alcuni appuntamenti è anche prevista la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.