Roma, murales di Eva Robin’s per il nuovo spazio Teatri di Vita Scalo

In Residenza artistica nel quartiere San Lorenzo

Roma, 20 dic. (askanews) – Eva Robin’s presenta il suo murales permanente a Roma per il nuovo spazio culturale Teatri di Vita Scalo. L’icona transgender è nella Capitale per una residenza artistica che unisce la performance all’arte urbana nel cuore del quartiere San Lorenzo, nell’ambito della rassegna Il giardino di Eva.Durante la residenza artistica, nel cantiere del teatro, Robin’s ha realizzato un grande murale permanente, un’opera poetica e politica che segna l’apertura al quartiere di questo nuovo spazio. “Un murales con molti pappagalli, visto che ormai c’è un’invasione, così come a Bologna, mia città” ha spiegato Robin’s.Teatri di Vita Scalo è la nuova sede romana di Teatri di Vita, realtà bolognese, in un’area storicamente ricca di identità culturale e sociale, oggi al centro di trasformazioni urbanistiche. Ideato dall’architetto Andrea Adriatico, lo spazio si distingue per una forte vocazione ecologica, integrando pratiche artistiche e partecipative nella rigenerazione urbana. Un laboratorio permanente di sperimentazione culturale e sociale, utilizzando l’arte e il verde urbano per riappropriarsi dello spazio pubblico. Rappresenta una nuova centralità culturale multifunzionale e accessibile, aperta al territorio, con la sala principale intitolata a Laura Betti, amica di Pier Paolo Pasolini e custode della sua memoria.