Roma, Napoli e Firenze le città preferite dai turisti stranieri. Una ricerca dell’Ircm per Vamonos Vacanze

Le città preferite dai turisti stranieri? «Ammettendo risposte multiple, spiccano città d’arte, trainate da Roma con il 75% delle preferenze (+4%), Napoli con il 68% (+5%) e Firenze con il 67% (-3%). Seguono poi Milano (55%), Venezia (54%) e Pisa (48%)» rispondono gli specialisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che per analizzare questi trend ha commissionato all’Ircm uno studio realizzato su un campione di 4 mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

“Tra i Paesi extra-Ue dal quale maggiormente partiranno i turisti per venire in Italia, sul podio si collocano gli Stati Uniti con il 29% della propensione ad intraprendere il viaggio, Argentina (27%) e Brasile (26%)” sottolineano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Seguono India (23%), Cina (20%), Giappone (18%) e Corea del Sud (17%).

Nell’ambito dei Paesi europei, sul podio troviamo invece Francia con una propensione del 79%, Spagna (64%) e Regno Unito (53%).

A seguire Olanda (49%), Germania (45%), Austria (38%) e Svizzera (35%).