Roma, Piazza di Siena al via con musica Maestro Alvise Casellati

Roma, 20 mag. (askanews) – Sarà il Maestro Alvise Casellati a dirigere l’Orchestra della Toscana nel concerto d’Apertura di Piazza di Siena 2025 a Villa Borghese, evento promosso da Intesa Sanpaolo e dedicato interamente a Giacomo Puccini, in occasione dei 125 anni dalla Tosca. Il programma – al via mercoledì 21 maggio alle 19 sull’Ovale di Piazza di Siena – prevede, spiega una nota, una selezione di arie dell’opera, con la partecipazione del tenore Francesco Meli, del soprano Valeria Sepe e del baritono Devid Cecconi.

L’evento rientra nel progetto dell’organizzazione “Opera Italiana is in the Air” (di cui Casellati è Presidente e Music Director) nata per la diffusione della cultura operistica e assume un significato particolare dopo il riconoscimento del Canto Lirico Italiano come Patrimonio Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco, nel dicembre 2023. Il concerto si inserisce nel palinsesto culturale di Piazza di Siena, in linea con la filosofia di Fise e Sport e Salute, che dal 2018 promuovono un modello di evento sportivo attento a cultura, tradizione e salvaguardia del patrimonio botanico.

Nel pomeriggio, alle 16.30, è invece prevista la tradizionale sfilata a cavallo dei protagonisti dell’Italia Polo Challenge. Il corteo partirà da Piazza del Popolo, attraverserà via del Corso e via dei Condotti, fino a Piazza di Spagna. Alla tappa romana parteciperanno sei squadre, con match in programma da giovedì a sabato al Galoppatoio di Villa Borghese (ingresso libero).

Tra gli appuntamenti sportivi della 92esima edizione dello CSIO di Roma Master d’Inzeo, anche il debutto del CSIU25-A presented by Goldspan, competizione internazionale riservata agli under 25. In gara 24 atleti, di cui 18 amazzoni, provenienti da 11 Paesi. Tra i nomi di spicco Evelyne Putters (Belgio), Jules Orsolini (Francia), Johanna Beckmann (Germania), membri della Young Riders Academy. Per l’Italia, in gara 12 giovani, tra cui Sofia Manzetti, medaglia d’argento ai recenti Campionati Italiani U25. Le gare U25 si terranno giovedì, venerdì e domenica, con il Gran Premio U25 alle 16.15. Il circuito rappresenta un importante passaggio tra le categorie giovanili e i concorsi senior del salto ostacoli internazionale.