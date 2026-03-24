Roma, Piazza Verdi: i residenti chiedono tutele immediate e un confronto serio sul futuro del quartiere

Il Movimento Qualità della Vita: “Non una chiusura pregiudiziale, ma servono garanzie concrete su vivibilità, sosta, traffico e sostenibilità dell’intervento”

Sul progetto che interessa l’area dell’ex Poligrafico dello Stato a Piazza Verdi, nel quartiere Parioli-Pinciano, cresce la preoccupazione di residenti e associazioni civiche rispetto agli effetti che il trasferimento di grandi funzioni direzionali e la realizzazione di un parcheggio multipiano potrebbero produrre sulla vivibilità del quadrante urbano.

Il Movimento Qualità della Vita, chiamato a esprimere una valutazione insieme alla Confederazione Democrazie Cristiane e ai residenti che fanno riferimento all’Associazione Proteggiamo Piazza Verdi, sottolinea che non esiste una contrarietà ideologica o pregiudiziale rispetto agli interventi annunciati. La richiesta che emerge dal territorio è invece quella di un confronto serio, trasparente e tempestivo con le istituzioni, accompagnato da misure immediate di tutela per i residenti.

Secondo quanto evidenziato nel dibattito locale, il trasferimento degli uffici Enel e Cassa Depositi e Prestiti nell’ex edificio del Poligrafico potrebbe determinare un significativo aumento del carico antropico e veicolare dell’area, anche alla luce della presenza già consolidata della Consob. A questo si aggiungerebbero utenti, visitatori, fornitori e mobilità indotta, con possibili ripercussioni su sosta, congestione, sicurezza, salute urbana e accessibilità.

Il Movimento richiama inoltre l’attenzione su un nodo di impostazione urbanistica: la scelta di concentrare nuove funzioni direzionali in un quartiere centrale appare, sotto diversi profili, in controtendenza rispetto alla storica logica del Sistema Direzionale Orientale (SDO), pensato per alleggerire il centro e redistribuire gli uffici verso il quadrante est della città. Da qui nasce una domanda di merito: il quartiere è realmente in grado di sostenere un incremento di tale portata senza compromettere l’equilibrio urbano?

Tra i punti segnalati dai residenti vi è anche la necessità di verificare con rigore la tenuta della rete fognaria, già ritenuta in passato problematica quando il Poligrafico era pienamente operativo. Per il Movimento Qualità della Vita, una trasformazione di questo livello richiede uno studio di fattibilità a 360 gradi, capace di valutare non soltanto il progetto edilizio o la funzione del parcheggio, ma anche gli impatti strutturali su sottosuolo, infrastrutture, tempi di esecuzione e qualità della vita quotidiana.

Sul piano delle tutele immediate, i residenti chiedono misure preventive sul fronte della sosta e della circolazione. In particolare, viene proposta la trasformazione delle attuali strisce bianche in strisce blu riservate ai residenti, così da salvaguardare il diritto alla sosta già nella fase preliminare dei lavori e delle verifiche tecniche. Viene inoltre ritenuta meritevole di approfondimento l’ipotesi di una ZTL con accesso riservato ai residenti, ai mezzi autorizzati e ai veicoli strettamente funzionali al quartiere.

Ulteriori perplessità riguardano la configurazione del futuro parcheggio, in particolare per quanto concerne capienza, durata dei lavori, organizzazione di entrate e uscite e compatibilità complessiva con la viabilità dell’area. Aspetti che, secondo il Movimento, non possono essere affrontati in modo frammentario, ma vanno inseriti in una valutazione integrata di efficienza, efficacia e sostenibilità urbana.

“Piazza Verdi non è soltanto una discussione su un parcheggio o su un singolo trasferimento di uffici. È un banco di prova sul rapporto tra istituzioni, cittadini e qualità della vita urbana”, dichiara il Movimento Qualità della Vita. “Quando un intervento modifica in profondità gli equilibri di un quartiere, occorre misurare con serietà l’impatto su traffico, sosta, sicurezza, accessibilità, servizi e pressione ambientale. Il dialogo è necessario, ma deve produrre garanzie concrete”.

“I residenti non stanno dicendo no a priori”, afferma Domenico Esposito, presidente del Movimento Qualità della Vita. “Stanno chiedendo una cosa molto semplice e molto seria: che lo sviluppo non avvenga a scapito della vivibilità. Da parte nostra c’è piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, ma servono tutele immediate e verifiche approfondite prima di qualsiasi scelta definitiva. La qualità della vita deve diventare il criterio con cui si giudica la sostenibilità reale di ogni riforma strutturale di quartiere”.

Per il Movimento, il caso di Piazza Verdi rappresenta quindi una questione di equilibrio urbano e bene comune: un passaggio che richiede partecipazione, ascolto e programmazione, evitando che interventi potenzialmente rilevanti per l’economia locale producano, in assenza di adeguate compensazioni e garanzie, nuovi fattori di invivibilità per chi il quartiere lo abita ogni giorno.