Roma: Piccardi (Lista Calenda), ‘al ballottaggio voterò Gualtieri e Caliste’

Roma, 9 ott. Adnkronos) – “La lista civica Calenda sindaco ha ottenuto un risultato straordinario che dimostra che lo spazio politico per i riformisti è grande e che può incrociare il consenso largo dei cittadini. È stato un onore rappresentare questa visione di futuro nel V municipio e i tanti consensi raccolti mi riempiono di orgoglio. Voglio ringraziare i nostri elettori, i nostri straordinari candidati e tutti coloro che hanno lavorato attivamente per un risultato importante, embrione di un progetto riformista coraggioso e innovativo da portare avanti. Proprio come Carlo Calenda, però, ritengo doveroso dichiarare le mie scelte in vista del ballottaggio”. Lo ha dichiarato Massimo Piccardi, candidato Presidente del V Municipio per la lista civica Calenda Sindaco e consigliere municipale.