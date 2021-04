Roma: pullman turistici vuoti, Codacons denuncia sindaca Raggi**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – I pullman turistici entrati in funzione a Roma lo scorso gennaio per implementare il trasporto pubblico della capitale “si sono rivelati un flop, a causa soprattutto della disorganizzazione da parte dell’amministrazione comunale”. Lo denuncia il Codacons, che ha monitorato in questi giorni presenze e utilizzo dei bus turistici che circolano in città. “I 200 pullman entrati in servizio lo scorso gennaio e che dovrebbero trasportare studenti e cittadini, nella realtà dei fatti viaggiano pressoché vuoti -spiega il presidente Carlo Rienzi- Abbiamo monitorato in questi giorni decine di bus turistici che nelle ore pomeridiane circolavano senza nessun utente a bordo, offrendo uno spettacolo desolante”.