Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Meloni non ha molti argomenti per evitare il disastro elettorale di Michetti e tira in ballo completamente a sproposito la vicenda Battisti e il rapporto tra Lula e Gualtieri”. Così Lia Quartapelle responsabile Europa e Affari internazionali nella Segreteria del Pd.