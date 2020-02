Roma, scontro mortale tra tir e auto sulla Tiburtina

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Scontro mortale in via Tiburtina 1494 in direzione Tivoli, alle porte di Roma. Nell’incidente, avvenuto alle ore 5.05 circa, sono rimasti coinvolti un autoarticolato e una Volkswagen Sharan. Sul posto per i rilievi il Gruppo Casilino della Polizia locale e di supporto il gruppo Tiburtino. La vittima è il conducente della vettura, un marocchino di 57 anni. Un altro uomo, marocchino di 28 anni, che era in auto con la vittima, è stato trasportato in codice rosso al Sandro Pertini.