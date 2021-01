Roma: strage di uccelli, Lav annuncia denuncia alla Procura

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – La Lav annuncia la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica per l’apertura di una indagine che “possa far luce su tutte le responsabilità, dirette e indirette, che hanno causato la morte diverse centinaia di uccelli la notte di Capodanno”. Gli storni, “volando all’impazzata perché terrorizzati anche dai botti, si sono schiantati contro i palazzi della centrale Via Cavour a due passi dalla stazione Termini”. La sede LAV di Roma “critica le dichiarazioni di esponenti dell’Amministrazione che null’altro fanno che dispiacersi per l’accaduto davanti a quella che considera una “tragedia annunciata” che poteva essere evitata”.