Roma, tensione al corteo contro gli Stati Generali della Natalità

Centinaia di studenti in piazza, scontri con le forze dell’ordine

Roma, 10 mag. (askanews) – Momenti di tensione a Roma con scontri tra polizia e manifestanti che cercavano di avvicinarsi alla sede degli Stati Generali della Natalità, in corso all’Auditorium Conciliazione, dove è intervenuto anche Papa Francesco.Centinaia gli studenti e le studentesse scesi in piazza per manifestare contro l’iniziativa voluta dal governo. La manifestazione era partita da piazzale degli Eroi ma secondo gli investigatori che stanno ricostruendo l’accaduto, alcuni studenti hanno tentato di deviare il corteo e avvicinarsi alla sede della conferenza e si sono verificati i disordini. Due feriti tra le forze dell’ordine.Tra gli slogan degli studenti “Vogliamo decidere se avere figli o abortire” e la richiesta di “Un’altra forma di educazione ai diritti riproduttivi”.