Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Chiusa la Strada Statale 5 Tiburtina tra via Marco Simone e via Casal Bianco nei due sensi di marcia, a causa di un incidente. Deviazioni sul posto. Al momento ci sono code da via Tenuta del Cavaliere verso Roma e il traffico è congestionato in tutta la zona. Lo comunica Astral Infomobilità. Si segnala inoltre che sulla A24 Roma-Teramo è in corso un temporale tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola. Visibilità a 80 metri, prestare attenzione.