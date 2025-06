Roma, torna il cinema al Parco degli Acquedotti: apre Nanni Moretti

Roma, 24 giu. (askanews) – Dal 26 giugno al 24 luglio la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la quarta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata nel Parco degli Acquedotti (VII Municipio, quartiere Appio Claudio). Il programma ospiterà un totale di ventinove proiezioni che si svolgeranno ogni sera, a ingresso gratuito, a partire dalle ore 21.15, presentate da registi, attori, artisti e scenografi: fra i nomi annunciati, ci saranno Nanni Moretti, Paola Bizzarri, Paolo Virzì, Mario Martone, Matteo Garrone, Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher, Carolina Rosi e Stefano Maria Ortolani.

“Siamo estremamente felici di inaugurare una nuova edizione di Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti – ha detto Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale – dal 26 giugno i romani e le romane avranno un’ampia scelta di grandi film accompagnati dalle introduzioni di registi e attori, e per questo ringrazio il lavoro di Fondazione Cinema per Roma. Quest’anno abbiamo avviato un lavoro importante a sostegno del cinema, lo abbiamo fatto costruendo una mappa diffusa di arene in tutta la città, dal centro storico all’idroscalo di Ostia. A Roma saranno presenti oltre 50 arene nelle piazze, nei parchi, di fronte al mare, grazie anche ai risultati bando Roma Creativa 365 che prevede una sezione esclusivamente dedicata alle arene per un finanziamento di 2mln di euro. Il cinema è l’industria di Roma che rimane, fortunatamente, una delle location più ricercate al mondo e l’idea di un film, classico o contemporaneo sotto le stelle, nelle sere d’estate è una possibilità che una grande capitale culturale non deve farsi mancare. Da giugno a settembre Roma sarà grande cinema”.

Roma Cinema Arena è prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Salvatore Nastasi, ed è curata da Paola Malanga, direttrice artistica, in accordo con Francesca Via, direttrice generale. La rassegna è promossa da Roma Capitale (Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali), Regione Lazio, Cinecittà, Camera di Commercio di Roma e Fondazione Musica per Roma. La manifestazione è parte del programma dell’Estate Romana 2025.

Nell’anno del Giubileo e del Conclave, la quarta edizione sarà inaugurata giovedì 26 giugno da ‘Habemus Papam’, uno dei film più complessi e sorprendenti di Nanni Moretti, riflessione malinconica sul peso del potere e la fragilità dell’uomo, protagonista Michel Piccoli che, eletto Papa, viene colto da un’improvvisa crisi di panico e si sottrae all’elezione. Nanni Moretti, regista, attore, sceneggiatore e produttore del film, incontrerà il pubblico assieme alla scenografa Paola Bizzarri. La rassegna si chiuderà giovedì 24 luglio con la proiezione de ‘I due Papi’, diretto con grande eleganza da Fernando Meirelles e sorretto dalle magistrali interpretazioni di Anthony Hopkins (nel ruolo di Papa Benedetto XVI) e Jonathan Pryce (Papa Francesco). Il film sarà introdotto da Stefano Maria Ortolani, che ha lavorato al film come supervisore del direttore artistico. I due incontri si svolgeranno in collaborazione con ASC – Associazione Italiana Scenografi Costumisti e Arredatori.

Roma Cinema Arena ospiterà numerosi altre proiezioni accompagnate da ospiti. Martedì 1 luglio, Paolo Virzì presenterà al pubblico uno dei suoi lavori più premiati, ‘Il capitale umano’, racconto di un’Italia in cui le relazioni affettive e sociali si logorano sotto il peso dell’interesse e dell’opportunismo. Il giorno successivo sarà la volta di Mario Martone che introdurrà ‘Il giovane favoloso’, sulla vita e la parabola artistica di Giacomo Leopardi, interpretato da un perfetto Elio Germano. Martedì 8 luglio, il pubblico potrà incontrare Matteo Garrone prima della proiezione di una delle sue migliori opere, ‘Dogman’, presentata al Parco degli Acquedotti nella “Extended Version”, arricchita di scene inedite che non apparivano nella versione originale. Il giorno successivo sarà proiettato ‘La solitudine dei numeri primi’ di Saverio Costanzo che adatta, con uno stile asciutto e ipnotico, l’omonimo romanzo di Paolo Giordano: a parlarne con la platea ci sarà il regista a fianco della protagonista Alba Rohrwacher. Giovedì 17 luglio, salirà sul palco Carolina Rosi che introdurrà la proiezione de ‘Le mani sulla città’: il film, Leone d’oro a Venezia nel 1963, è uno dei capisaldi del cinema italiano d’impegno civile e un capolavoro immortale firmato da Francesco Rosi, padre di Carolina.

Roma Cinema Arena celebrerà inoltre il compleanno di alcune figure chiave della storia del cinema che, proprio nel 2025, avrebbero compiuto cent’anni. Fra queste, il premio Oscar Paul Newman, protagonista dell’immagine ufficiale della quarta edizione della manifestazione. Per festeggiare il grande attore, venerdì 4 luglio sarà proiettato ‘Lo spaccone’ di Robert Rossen, che lo dirige in uno dei suoi ruoli iconici, quello di Eddie “Fast” Felson, talento del biliardo; lunedì 7 sarà la volta de ‘La lunga estate calda’ di Martin Ritt, con Orson Welles affiancato dai migliori giovani dell’Actors Studio: Joanne Woodward, Anthony Franciosa, Lee Remick e, su tutti, lo stesso Paul Newman. Saranno poi celebrati i cent’anni di altri due indimenticabili interpreti come Peter Sellers, l’ispettore Jacques Clouseau ne ‘La pantera rosa’ di Blake Edwards (in programma sabato 28 giugno), e Jack Lemmon, protagonista di ‘A qualcuno piace caldo’ (lunedì 30 giugno) e ‘Prima pagina’ (23 luglio), entrambi di Billy Wilder. Cent’anni dalla nascita anche per due cineasti del calibro di Robert Altman, regista di ‘M*A*S*H’ (martedì 15 luglio) e ‘Gosford Park’ (mercoledì 16 luglio), e di Sam Peckinpah, che ha diretto ‘Il mucchio selvaggio’ (lunedì 21 luglio). Fra gli italiani, nel 2025 avrebbero compiuto cent’anni Carlo Di Palma, rivoluzionario direttore della fotografia, e Carlo Rambaldi, uno dei padri degli effetti speciali. Per ricordare il lavoro di Di Palma saranno proiettati ‘Misterioso omicidio a Manhattan’ di Woody Allen (lunedì 14 luglio) e ‘Teresa la ladra’ dello stesso Di Palma (domenica 20 luglio); in omaggio a Rambaldi, si terranno ‘Alien’ di Ridley Scott (venerdì 11 luglio) e ‘E.T. l’extra-terrestre’ di Steven Spielberg (sabato 19 luglio), film che gli sono valsi due premi Oscar per gli effetti speciali. A centodieci anni dalla nascita, infine, sarà ricordato il genio di Orson Welles con la proiezione di ‘Quarto potere’ (domenica 13 luglio), capolavoro d’esordio del regista che ha scardinato e riscritto le regole del cinema.

Roma Cinema Arena celebrerà inoltre il compleanno di una delle più note case di distribuzione in Italia, Teodora Film, che quest’anno compie venticinque anni. Due i titoli in programma. Il primo appuntamento sarà domenica 29 giugno con la versione restaurata di ‘To Be or Not To Be – Vogliamo vivere!’ di Ernst Lubitsch, in cui lo scontro tra realtà e finzione serve a sottolineare per contrasto il rapporto tra potere e oppressione. Martedì 22 luglio, il pubblico potrà assistere ad ‘Anatomia di una caduta’ di Justine Triet, un thriller psicologico – Palma d’oro a Cannes – che scava nei segreti di una famiglia mettendo al centro della narrazione un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi.

La programmazione di Roma Cinema Arena si comporrà di altri celebri titoli del cinema italiano e internazionale. Venerdì 27 giugno, a quarantacinque anni di distanza dalla strage di Ustica, sarà proiettato ‘Il muro di gomma’ di Marco Risi: ispirandosi al lavoro giornalistico di Andrea Purgatori, il regista Marco Risi getta il suo scandaglio tra i misteri, i depistaggi e le numerose incongruenze che circondano la tragica fine del DC9 della compagnia aerea Itavia. Giovedì 3 luglio, il pubblico potrà assistere a ‘Whiplash’, film che sul talento, sull’ossessione, sulle forme di sopraffazione che si nascondono dietro la facciata della pedagogia e della didattica: il titolo ha dato la notorietà internazionale a Damien Chazelle, regista statunitense Premio Oscar che nel 2025 ha compiuto quarant’anni.