Roma, torna “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, al via edizione XXV

Roma, 11 lug. (askanews) – Riapre l’arena cinematografica di Piazza Vittorio, uno dei luoghi più amati e simbolici dell’Estate Romana. Domani, 12 luglio, prenderà ufficialmente il via la XXV edizione di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, manifestazione organizzata da ANEC Lazio (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici del Lazio), con il contributo di Arsial e Camera di Commercio di Roma ed il sostegno di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed ACEA – che si protrarrà fino al 14 settembre, celebrando un quarto di secolo di cinema, cultura e integrazione nel cuore dell’Esquilino.

La rinascita dell’arena segna non solo la ripresa di una programmazione culturale di altissimo livello, ma anche la restituzione alla città di un luogo storico di aggregazione, scambio e coesione sociale, che fin dagli anni ’30 è crocevia di popoli, visioni e storie. Piazza Vittorio, con la sua unicità urbana e multiculturale, torna ad essere lo spazio aperto dove il grande schermo unisce, crea relazioni, stimola il pensiero.

Nonostante l’assenza di finanziamenti comunali per questa edizione, l’ANEC Lazio ha ritenuto doveroso fare uno sforzo straordinario per garantire la continuità della manifestazione: “Non potevamo permettere che, proprio nell’anno del venticinquesimo anniversario, l’arena di Piazza Vittorio non venisse riaperta – ha dichiarato Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio – I cittadini ci hanno fatto sentire, con affetto e insistenza, quanto questo appuntamento sia atteso e irrinunciabile. L’ANEC ha deciso di fare la sua parte: la cultura popolare di qualità non può fermarsi. Piazza Vittorio è più di una piazza, è un luogo simbolico che racconta la Roma dell’incontro, dell’inclusione, della bellezza condivisa”.

La formula resta la stessa: una selezione dei migliori film della stagione proiettati ogni sera alle 21:30, con tantissimi ospiti d’eccezione che introdurranno le proiezioni o dialogheranno col pubblico a fine film. La curatela degli incontri è affidata, come sempre, a Franco Montini.

Luglio si apre con una parata di ospiti che accompagneranno le proiezioni serali dell’arena di Piazza Vittorio. Si comincia il 12 luglio con Michele Placido, seguito il 14 luglio da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Il 15 luglio sarà la volta di Ferzan Özpetek, mentre il 16 luglio salirà sul palco Roberto Andò. La settimana successiva vedrà protagonisti Paolo Genovese il 21 luglio e Fabrizio Gifuni il 22 luglio. Il 23 luglio sarà ospite Alessandro Tonda, seguito da Eleonora Danco il 24 luglio, e Valerio Mastandrea il 25 luglio. Chiuderanno il mese Ivano De Matteo il 28 luglio, i Manetti Bros. il 29 luglio e Alba Rohrwacher il 31 luglio.

Tutti i film italiani ed europei sono proposti al prezzo popolare di 3,50 euro, grazie all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura. È inoltre attivo il carnet “Vivispettacolo”: 10 ingressi a 40 euro utilizzabili anche nelle altre arene ANEC di Roma (Cinevillage Talenti, Villa Bonelli, Villa Lazzaroni).

Sempre più accessibile anche per il pubblico con disabilità sensoriali: alcune proiezioni saranno fruibili con il sistema Movie Reading, che consente la visione con sottotitoli per audiolesi e audiodescrizioni per non vedenti, tramite app dedicata. Tornano anche gli appuntamenti culturali collaterali, grazie alla collaborazione con Associazione Piazza Vittorio APS: tra questi il Premio Porta Magica, col quale ogni anno la Libreria Rotondi premia autori che si sono distinti per l’originalità e il valore delle loro ricerche e hanno saputo guidare i lettori in un percorso di consapevolezza e crescita culturale, in grado di stimolare mente, anima e coscienza verso nuove forme di pensiero e comprensione. Nel 2025 il tema del premio è “Visioni” e il 13 luglio Igor Sibaldi aprirà la rassegna poi ogni giovedì saranno ospitati grandi nomi del pensiero contemporaneo (tra gli ospiti: Alessandro Orlandi, Lidia Fassio, Marianna Massimello, Carlo Bozzelli, Angelo Tonelli, Michela Pereira).

Inoltre, gli incontri bisettimanali di Esquilino Poesia, curati da Angelo de Florio, che vedranno inaugurare la rassegna “Porta Magica Festival” il 19 luglio con una festa cittadina, in una serata simbolica che intreccia memoria, identità e affetto popolare. Sempre in collaborazione con Associazione Piazza Vittorio APS si svolgerà la serata speciale del 30 luglio, con la proiezione di La città proibita di Gabriele Mainetti, film girato proprio nel Rione Esquilino, che sarà un omaggio ai 25 anni di attività dell’arena.

Si rinnovano anche le danze folkloriche in piazza con “Le danze di Piazza Vittorio”, mentre a settembre torna FLAG – Festival della Letteratura, della Poesia, del Cinema, del Teatro e dei Media Arcobaleno, giunto alla sua sesta edizione: il più importante appuntamento LGBTQIA+ multimediale della Capitale, rivolto a giovani e cittadinanza tutta.