Roma, tre serate in piazza per ricordare Dalla, Daniele e Battiato: testimonianze, aneddoti e video

Tre serate per tre miti assoluti e indimenticati della musica italiana. Lucio Dalla, Pino Daniele e Franco Battiato sono i protagonisti di tre appuntamenti nella piazza del MAXXI, tra racconti, testimonianze, aneddoti, contributi video e omaggi musicali live di alcuni tra i principali esponenti della scena musicale italiana. Il progetto, a cura di Ernesto Assante per Estate al MAXXI, è realizzato con il contributo di Regione Lazio e Roma Capitale-Assessorato alla Cultura in collaborazione con SIAE, in coproduzione con ITsART, che prossimamente renderà disponibili i concerti in esclusiva gratuita sulla sua piattaforma streaming dedicata alle meraviglie dell’arte e della cultura italiana. Fa parte del programma Estate Romana 2022. Il primo appuntamento, martedì 19 luglio alle 20.00, è dedicato a Lucio Dalla: sul palco, il regista Pupi Avati e il cantautore Pierdavide Carone parleranno del loro rapporto con Lucio, con aneddoti che spaziano dagli esordi alla sua celebrità. Seguirà un doppio omaggio musicale: si comincia con quello di Roberta Giallo artista di cui Dalla fu mentore e amico, che si esibirà alla voce e al piano accompagnata al contrabbasso da Enrico Dolcetto (la performance è realizzata in collaborazione con MEI, Meeting Etichette Indipendenti in occasione della sua 25.ma edizione). A seguire, le interpretazioni jazzistiche del sax di Stefano Di Battista e della voce di Nicky Nicolai. Con loro sul palco Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria per rivivere e ricantare insieme alcuni brani cult di Dalla, tra cui Caruso, 4 marzo 1943, Piazza Grande, L’anno che verrà e molti altri ancora. L’evento sarà disponibile in esclusiva gratuita su ITsART dal 28 luglio alle ore 21.00. Martedì 26 luglio alle 20.30, serata dedicata a Pino Daniele con Alessandro Daniele, figlio e personal manager del cantautore, oggi alla guida della Fondazione Pino Daniele. Dopo il talk, Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Mazzariello al piano reinterpreteranno alcuni dei suoi brani più amati, in una produzione originale per Estate al MAXXI. L’evento sarà disponibile in esclusiva gratuita su ITsART dal 2 agosto alle ore 21.

Infine, a un anno dalla sua scomparsa, mercoledì 27 luglio alle 20.30, il MAXXI dedica un omaggio a Franco Battiato: il fotografo Giovanni Canitano, autorità nell’ambito della fotografia musicale, e Giovanni Caccamo, cantante scoperto proprio da Battiato, saliranno sul palco di Estate al MAXXI per raccontare la vita e la musica dell’artista siciliano. A seguire, dal vivo, le composizioni di Battiato saranno declinate in modo inedito dalla voce di Maria Pia De Vito, accompagnata da Giacomo Ancillotto alla chitarra, Matteo Bortone al contrabbasso e Michele Rabbia alle percussioni ed elettronica in un progetto ideato appositamente per il MAXXI. Hotel partner dell’evento: Meridien Visconti. L’evento sarà disponibile in esclusiva gratuita su ITsART dal 9 agosto alle ore 21.00. Estate al MAXXI è un progetto promosso dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed è realizzato in collaborazione con Regione Lazio e con il contributo di Roma Capitale-Assesssorato alla Cultura. La manifestazione si svolge con il sostegno della campagna CAMBIAGESTO e di BPER BANCA. Sponsor tecnico AMG, radio ufficiale Radio Monte Carlo. Gli omaggi musicali sono realizzati con il contributo di Regione Lazio e Roma Capitale-Assessorato alla Cultura in collaborazione con SIAE, in coproduzione con ITsART e fanno parte del programma Estate Romana 2022.