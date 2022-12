(Adnkronos) – E’ morto in ospedale per le ferite riportate l’uomo di 52 anni accoltellato in serata a Roma in zona Borghesiana. La vittima è stata aggredita in strada e colpita con una coltellata. Soccorso e portato in ospedale, è deceduto poco dopo. Sull’episodio indaga la polizia.