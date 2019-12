Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Un uomo è morto dopo essere stato investito da un furgone a Roma. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 19.20, in via Prenestina, all’incrocio con via Tor de’ Schiavi. Il pedone, di 77 anni, è stato soccorso e trasportato in prognosi riservata all’ospedale Sandro Pertini dove è morto due ore dopo l’incidente. Sul posto per i rilievi è intervenuto il Gruppo Prenestino della Polizia Locale.