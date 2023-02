Roma-Verona 1-0, gol di Solbakken: giallorossi al terzo posto

(Adnkronos) – Alla Roma basta un gol di Solbakken alla prima da titolare per battere 1-0 il Verona allo stadio Olimpico e regalare ai giallorossi il terzo posto a 44 punti in coabitazione con il Milan. Un buon viatico in vista della gara di ritorno di Europa League giovedì con il Salisburgo. Il Verona ha lottato ma ha creato poco per arrivare il pari e resta terzultimo a 17 punti. Per la sfida dell’Olimpico dopo il ko in Europa League immeritato, Mourinho cambia diversi giocatori e opta per il duo Solbakken ed El Shaarawy alle spalle di Abraham viste anche le assenze di Dybala e Pellegrini. A centrocampo schiera Bove in coppia con Cristante, mentre sugli esteri si rivedono Karsdorp sulla destra e Spinazzola sulla sinistra. Zaffaroni, invece, ripropone il tridente con Gaich supportato da Lazovic e Ngonge, rispetto alla vittoria con la Salernitana Dawidowicz per Coppola nel terzetto difensivo.

Partita molto dura e combattuta sin dai primi minuti con il Verona che cerca di pressare alto e la Roma che prova a scavalcare la retroguardia scaligera. Il primo acuto arriva al 10′ con Abraham che viene steso al limite dell’area da Duda, con i giallorossi che chiedono il rigore ma Sozza, indica che é solo punizione. Battuta da Solbakken viene deviata da Lazovic in angolo. Sul corner nuove proteste giallorosse per ben due giocatori a terra in area, Sozza indica però il fallo in attacco di Ibanez. Abraham però resta a terra per un colpo subito al volto e al 15′ è costretto ad uscire sostituito da Belotti. Al 18′ ci prova Lazovic che raccoglie una punizione di Duda ma Rui Patricio blocca in due tempi.

La Roma non trova molti spazi e si affida ai singoli, al 22′ arriva la conclusione di El Shaarawy deviata da Magnani che Monitpó respinge. Nel finale di tempo si alza il ritmo della squadra di Mourinho. Al 37′ conclusione potente dal limite di Spinazzola deviata da un difensore ma Montipó in tuffo manda in angolo. Il pressing della Roma sale, Belotti fa a sportellate, anche Mourinho si lamenta della direzione dell’arbitro Sozza e si becca il giallo. Intanto Solbakken serve in area El Shaarawy, ma Montipó in uscita anticipa il Faraone. Il gol del vantaggio giallorosso arriva al 45′: tacco di Spinazzola per l’inserimento di Solbakken che con un diagonale preciso supera Monitpó per l’1-0. Il norvegese va in gol alla prima presenza da titolare. In pieno recupero ci prova ancora El Shaarawy ma il portiere del Verona blocca.

Nella ripresa la Roma abbassa un po’ i ritmi e cerca di gestire meglio il pallone. Al 53′ ci prova Solbakken dalla distanza ma la conclusione viene murata dalla difesa scaligera. Il Verona cerca di alzare a sua volta il baricentro in cerca del pari e al 59′ c’è la conclusione dalla distanza di Ngonge che termina alta sopra la traversa. Poco dopo la squadra di Zaffaroni trova l’imbucata che porta Doig al tiro da buona posizione ma una deviazione di Cristante salva Rui Patricio. Al 67′ ci prova Duda su punizione a giro dalla sinistra ma il portiere della Roma smanaccia via. Mourinho cambia e inserisce Zalewski e Celik per Solbakken e Karsdorp. All’82’ El Shaarawy all’ennesimo scatto della sua partita, ha speso tanto e Mou lo cambia poco dopo con Wijnaldum. All’89’ miracolo di Montipo’: su angolo di Zalewski, sponda di Ibanez per Belotti che colpisce di testa a botta sicura ma il portiere del Verona vola e con un riflesso mette in corner. La gara si chiude qui e la Roma può gioire.