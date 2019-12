Roma, vetrine e insegne accese di notte

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Più luci in città per la sicurezza a Roma grazie ad un incentivo per i commercianti che terranno le vetrine e le insegne accese di notte. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie al protocollo d’intesa – sottoscritto questa mattina dal Prefetto, dalla Sindaca, dal Presidente della Camera di commercio e dall’amministratore delegato di Acea – perfezionato sulla base delle indicazioni emerse dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 15 novembre.

“Grande soddisfazione per un concreto risultato raggiunto per rafforzare la sicurezza nella Capitale: è un progetto pilota che parte in due Municipi e costituisce un modello di sicurezza partecipata e che potrà essere esteso anche in altre aree della Capitale. Il mio apprezzamento va a tutti i firmatari del protocollo coordinati dal Prefetto”, ha commentato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.