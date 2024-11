Roma, via a terza edizione Festival della Cultura Americana

Milano, 14 nov. (askanews) – Il Centro Studi Americani, insieme alle principali università italiane e americane di Roma, dà il via al Festival della Cultura Americana con il tema “Frontiere: spazi di identità, conoscenza e partecipazione”. Geopolitica, teatro, alimentazione, cinema, spazio, sport, sono solo alcune delle tematiche affrontate durante il Festival. Quattro giorni di eventi e convegni al Centro Studi Americani e nelle università partner per scoprire il significato di “Frontiere”, linee invisibili che danno forma al nostro mondo.

Nato nel 2022, il Festival ha come scopo quello di avvicinare e far conoscere al pubblico la cultura degli Stati Uniti, comprenderne i valori e riflettere sul rapporto passato e presente con l’Italia e L’Europa. Il programma prende il via giovedì 14 novembre alle ore 18.00 presso il Centro Studi Americani (Via Michelangelo Caetani 32, Roma), con il lancio ufficiale del festival. La serata prevede una lectio magistralis del professor Daniele Fiorentino e l’intervento del fotografo documentarista Nicola Moscelli. A seguire, un momento musicale con il gruppo Lovesick, che proporrà musica folk per l’occasione. L’evento è aperto al pubblico ma è gradito l’accredito alla mail event@centrostudiamericani.org Il programma completo del Festival è disponibile sul sito del Centro Studi Americani: https://centrostudiamericani.org/festival-della-cultura-americana/

Il Festival della Cultura Americana ha come partner ENTI PARTNER: American Academy, Commissione Fulbright Italia; Festival della Diplomazia – Diplomacy; Università di Roma “Lumsa”; Open Fields Production; Tolfa Jazz; Università degli Studi di Roma “Roma Tre”; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Università di Macerata; Sapienza Università di Roma. Sponsorizzano il Festival: 3M; American Chamber of Commerce in Italy; BV-Tech; Compagnia San Marco; Intesa San Paolo; Gruppo Unipol.

I media partner del Festival sono: APCO Worldwide, Askanews, Formiche, iSay, Ital communications, Lo Spiegone, Orizzonti Politici, Radio Radicale, Rai Cultura e Rai Storia.