Roma: Zingaretti, ‘Gualtieri? persona eccezionale ma ogni città decide in autonomia’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Gualtieri candidato a Roma? Ogni deciderà come e quando mettere in campo le candidature. Roberto è una persona eccezionale e non ha bisogno dei miei consigli. Io sono amministratore a Roma da 13 anni, la conosco palmo a palmo e so che Roma deve scegliersi il sindaco e non accetterà nessuno che glielo impone”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Cartabianca su Rai3.