Politica, Romania al voto: sfida decisiva tra George Simion e Nicușor Dan

Oggi, domenica 18 maggio 2025, la Romania è chiamata alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali, in un clima di forte polarizzazione politica e tensione internazionale. A contendersi la presidenza sono George Simion, leader del partito nazional-populista Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR), e Nicușor Dan, sindaco indipendente di Bucarest ed ex matematico noto per la sua battaglia contro la corruzione.

Il ballottaggio odierno arriva dopo l’annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali del novembre 2024, a causa di presunte interferenze russe e irregolarità nella campagna elettorale. La Corte Suprema di Bucarest ha deciso di ripetere il voto, fissando il secondo turno per il 18 maggio.

George Simion, 38 anni, è il leader del partito di estrema destra AUR. Conosciuto per le sue posizioni nazionaliste e euroscettiche, Simion ha promesso di nominare come primo ministro Călin Georgescu, figura controversa esclusa dalla precedente tornata elettorale per legami con Mosca.

Nicușor Dan, 55 anni, è un matematico e attivista civico, attualmente sindaco di Bucarest. Sostenuto da una coalizione di partiti centristi e pro-europei, Dan propone una Romania onesta e integrata nell’Unione Europea, con un focus sulla lotta alla corruzione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Affluenza e voto della diaspora

I primi dati dell’affluenza, a due ore dall’apertura dei seggi secondo le cifre ufficiali indicano una affluenza di circa il 9,5% degli aventi diritto. I rumeni all’estero possono votare da venerdì presso seggi elettorali appositamente allestiti, e oltre 750.000 hanno già votato. La sfida vede contrapposti il ​​favorito George Simion, 38 anni, leader del partito di estrema destra Alleanza per l’Unità dei Romeni (AUR), e il sindaco in carica di Bucarest, Nicusor Dan. Il voto arriva dopo l’annullamento delle precedenti elezioni che ha fatto precipitare il Paese nella peggiore crisi politica degli ultimi decenni.

Implicazioni geopolitiche

L’esito di queste elezioni avrà ripercussioni significative non solo per la Romania, ma anche per l’intera Unione Europea. Una vittoria di Simion potrebbe avvicinare la Romania a posizioni più vicine a quelle di leader come Viktor Orbán in Ungheria, mettendo in discussione l’allineamento del paese con l’UE e la NATO. Al contrario, l’elezione di Dan garantirebbe la continuazione del percorso europeo e democratico della Romania.