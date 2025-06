Romania, “Building Sustainable Together”: a luglio missione imprenditoriale a Bucarest

L’Agenzia Ice, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Bucarest, il Sistema Italia in Romania e con il coinvolgimento di Oice, Anie, Ance e Finco organizza, dall’1 al 3 luglio una missione imprenditoriale in Romania dedicata al settore delle infrastrutture.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere i progetti attivi nel settore delle grandi infrastrutture nel paese e di favorire contatti commerciali con le aziende locali impegnate in tali progetti, al fine di incrementare le opportunità commerciali per le aziende italiane dell’intera filiera, dalla progettazione alla costruzione, sistemi e materiali per la realizzazione di opere sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.