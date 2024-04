Romania, diplomazia italiana nomina due nuovi consoli onorari

L’ Ambasciata d’Italia in Romania di cui l’Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado intende procedere alla nomina di due nuovi consoli onorari: uno per l’area di Craiova e uno per l’area di Iași.

Come ha spiegato la rappresentanza diplomatica, «i consoli onorari saranno chiamati a svolgere primariamente funzioni di assistenza in favore dei cittadini italiani e di tutela degli interessi italiani nel territorio di competenza».

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate entro il 1 maggio 2024 all’Ambasciata (consolato.bucarest@esteri.it) con oggetto “Procedura di selezione per i nuovi consoli onorari d’Italia: Craiova/Iasi”.

Alla richiesta andranno allegati un sintetico curriculum vitae e una lettera motivazionale.

«Si precisa che la selezione non avverrà in base a procedura concorsuale né para-concorsuale. I consoli onorari vengono scelti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “fra persone preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari”», ha precisato l’ambasciata italiana tramite la notizia pubblicata anche sul Giornale Diplomatico.

Necessario, inoltre, che i candidati abbiano una buona padronanza della lingua italiana e siano residenti nel territorio della circoscrizione di competenza.

Per ulteriori informazioni: ambbucarest.esteri.it.