Romania, inaugurazione della casa famiglia “Casa Carol” alla presenza dell’ambasciatore Durante

Il 9 Novembre 2023 , in Romania , la Fondazione Bambini in Emergenza – che si dedica all’accoglienza di bambini sieropositivi o abbandonati, alcuni dei quali con grave disabilità mentale – ha ospitato la cerimonia di inaugurazione di “Casa Carol”, una delle tre case famiglia del proprio centro pilota di Singureni (distretto di Giurgiu). “Casa Carol” è stata ristrutturata grazie al sostegno della Camera dei Notai Pubblici di Bucarest per il tramite della Fundația Notar 2006. Alla cerimonia, presieduta dalla Presidente della Fondazione Silvia Saini Damato, hanno partecipato anche l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest, Alfredo Durante Mangoni, la Ministra della famiglia, della gioventù e delle pari opportunità Natalia-Elena Intotero e la Rappresentante dell’Unicef in Romania Anna Riatti.

La Fondazione Bambini in Emergenza è una straordinaria realtà del terzo settore italiano in Romania.Nata nel 1997 ad opera del giornalista Mino Damato, Bambini in Emergenza ha istituito un centro pilota che al momento si compone di tre case famiglia, una chiesa, un centro di coordinamento (con uffici, ambulatori e foresteria), un asilo Montessori e un ampio terreno con parco giochi, campetto di calcio e palestra.