Romania, incontro con il sindaco di Trieste per il nuovo console generale

Il sito web del comune di Trieste ha annunciato che nella mattinata del 7 Febbraio, nel Salotto Azzurro del palazzo comunale il Sindaco Roberto Dipiazza ha incontrato il nuovo Console Generale di Romania Adina Lovin. Così il Sindaco Roberto Dipiazza: “La comunità romena di Trieste è un bell’esempio di integrazione, siamo disponibili con piacere a condividere occasioni importanti per la vostra comunità”. Il Console Adina Lovin ha espresso al Sindaco Roberto Dipiazza i complimenti per la città, sottolineando che, oltre ad essere bella, è ben curata, ed ha rilevato come Trieste sia attrattiva dal punto di vista turistico e come stia diventando sempre di più un centro internazionale. Il Console ha ringraziato il Sindaco Roberto Dipiazza per l’attenzione e la vicinanza alla comunità romena di Trieste ed ha ipotizzato di organizzare un evento a Trieste in occasione della festa nazionale romena. Il Console ha ribadito anche da parte sua la piena disponibilità a collaborare con la città. Da ultimo il Console Adina Lovin, che ha svolto la sua precedente missione diplomatica presso la Santa Sede, si è rallegrata con il Sindaco Roberto Dipiazza per la prossima presenza di Papa Francesco a Trieste. La comunità romena è una tra le più numerose in Italia, nella regione Friuli Venezia Giulia, ha ricordato il Console in conclusione del cordiale incontro, vivono oltre 25mila cittadini romeni.