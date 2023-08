Romano Prodi al funerale del fratello: Vittorio era dolce e buono. In 4 mesi ho perso mia moglie e due fratelli

“Non è un periodo bello. In quattro mesi due fratelli e la moglie. Però c’e’ un grande affetto tra di noi e dagli amici e dai cittadini per Vittorio”. Così Romano Prodi davanti alla chiesa di Sant’Anna in via Siepelunga a Bologna, poco prima dell’arrivo del feretro del fratello Vittorio, morto dopo una lunga malattia. Ai funerali sono presenti tra le tante autorità cittadine anche i ministri Matteo Piantedosi e Anna Maria Bernini, che si sono stretti attorno all’ex-premier e a tutta la famiglia Prodi. “Vittorio era una persona intelligente. Era dolce e buono – prosegue Romano Prodi, parlando con i cronisti -. Non ha mai preso la politica come avversità. Tanti hanno parlato di lui con affetto e in parte appartiene al rito per una persona defunta. Ma c’e’ di più. Tutti quelli che hanno lavorato con Vittorio hanno visto una disponibilità e una bontà fuori misura”.