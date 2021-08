Rome Art Week, call dedicata a video di arte contemporanea

Anche quest’anno riparte la collaborazione tra Rome Art Week (Raw) e il Miami New Media Festival (Mnmf), giunto ormai alla sua 16ª edizione. Si apre così la call dedicata ai video degli artisti che parteciperanno alla Raw 2021. I video selezionati saranno esposti durante la settimana dell’arte contemporanea di Roma, in occasione dell’evento del Miami New Media Festival (Mnmf) che si terrà presso una prestigiosa sede espositiva romana. Le opere verranno poi esposte a Miami e nelle altre tappe mondiali del festival. A questo bando possono partecipare artisti di età superiore ai 16 anni e di qualsiasi nazionalità, con video della durata massima di 10 minuti, su “New Media Art and the Pandemic”. Il bando è aperto fino al 15 settembre e le opere possono essere inviate gratuitamente attraverso il seguente link. Il Miami New Media Festival è promosso dalla fondazione americana Arts Connection, partner di Raw dall’anno 2017.