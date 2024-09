Romics 33 nel segno di Eva Kant e Diabolik, Pollon e Cristina D’Avena

Roma, 17 set. (askanews) – Dal 3 al 6 ottobre in Fiera Roma torna Romics, il grande Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games: il manifesto della XXXIII edizione è stato realizzato da Giuseppe Palumbo, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo ad Eva Kant e Diabolik, due icone intramontabili del fumetto italiano.

Palumbo, nel suo tributo, racconta il profondo legame che lo unisce a queste due figure: ‘Sono 40 anni che disegno e pubblico fumetti. Non passa giorno senza che almeno un attimo della mia giornata non sia dedicato a qualche progetto in essere o in divenire. Nulla dies sine linea. […] Tra una parete e l’altra del labirinto, c’è una coppia di amici che mi tiene compagnia: sono ladri e assassini, EPPURE non so fargliene una colpa. Sono Diabolik ed Eva Kant’.

“Grandi novità ed eventi attendono il pubblico per la trentatreesima edizione di Romics – ha annunciato Sabrina Perucca, direttrice artistica del Festival – tre eccezionali artisti vengono insigniti del Romics d’Oro: a partire da Giuseppe Palumbo, grandissimo e poliedrico disegnatore italiano, suo il manifesto di questa edizione, dedicato a Diabolik ed Eva Kant, una mostra con oltre 100 originali racconterà la sua carriera; il giapponese Hidetoshi Omori, direttore delle animazioni e character designer per oltre duecento importanti titoli tra animazioni e videogames; Jim Cornish, straordinario storyboard artist che ha lavorato alle più celebri produzioni cinematografiche degli ultimi decenni. Di grande interesse il ciclo di Masterclass e workshop con grandi autori italiani e internazionali, dal Giappone agli USA, aperte a tutto il pubblico; grandi festeggiamenti per gli anniversari di Pollon, La storia infinita e il tenero Grisù. Un interessante sguardo poi al fenomeno webtoon, attraverso le voci di artisti italiani e internazionali. La musica grande protagonista con il Premio Musicomics dedicato agli artisti musicali che lavorano alle grandi produzioni audiovisive, e con l’attesissimo concerto di Cristina D’Avena. Tra le grandi mostre, l’esposizione dedicata al Premio Romics del Fumetto 2024, con tutti i vincitori del prestigioso Premio. Passione, divertimento, imperdibili incontri in tutti i palchi del festival, tra cui la nuova area Romics Kids&Junior dedicata ai bambini e alle famiglie, con tante sorprese. Andremo alla scoperta di tutte le novità del grande e piccolo schermo con il Movie Village e dei titoli attesi del mondo Games. Vi aspettiamo’.

Giuseppe Palumbo ha iniziato a pubblicare fumetti nel 1986, creando il personaggio Ramarro, il primo supereroe masochista. Ha collaborato con numerosi editori di spicco, nel 1992 è entrato nello staff di Martin Mystére della Sergio Bonelli Editore e nel 2000 in quello di Diabolik della Astorina, con cui Palumbo stringe la più lunga e prolifica collaborazione della sua carriera di disegnatore. Oltre ai fumetti, Palumbo ha illustrato libri per importanti editori italiani e internazionali. È anche fondatore del collettivo interdisciplinare Action30. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 6 ottobre.

Hidetoshi Omori, è direttore delle animazioni, character designer e regista. Ha iniziato la sua carriera a Tokyo come freelance. Sono oltre 200 i titoli di serie, lungometraggi e videogame a cui ha lavorato nella sua lunga carriera, collaborando a serie iconiche come Gundam Z e Heavy Metal L-Gaim. È noto anche per il suo contributo al franchise di Lupin III e la caratterizzazione dei personaggi nella serie OAV di Guyver. Negli anni ’90 ha diretto le animazioni di Final Fantasy VII e in seguito ha esordito come regista di anime. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 6 ottobre.

Jim Cornish, inglese, è da oltre trent’anni uno dei più importanti storyboard artist del cinema internazionale e il suo tratto distintivo è la capacità di visualizzare film che prevedano l’uso di stunt, di grandi effetti visivi e di più unità al lavoro simultaneamente. Tre volte vincitore dell’Art Directors Guild Award, ha collaborato con registi quali Alfonso Cuaròn in Gravity, Christopher Nolan in The Dark Knight, Batman Begins e 1917, Sam Mendes nei due 007: Spectre e Skyfall e David Yates in 4 film del franchise di Harry Potter e uno di Animali fantastici. Nella serialità, tra i suoi titoli troviamo The Acolyte, The Sandman, Morbius, Halo e per i cinecomics più amati dal pubblico di Romics: Wonder Woman 1984 e X-Men. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 6 ottobre.

Le mostre di Romics sono dedicate a Giuseppe Palumbo, con oltre cento originali che ripercorrono i suoi 40 anni di carriera; l’altra mostra presenta una selezione di disegni e illustrazioni curata personalmente da Hidetoshi Omori, che ha scelto opere rappresentative dei suoi lavori nelle serie TV e nei film d’animazione e a Jim Cornish, con la prima mostra italiana a lui dedicata, che mette in rilievo il suo lavoro con grandi artisti del cinema ‘di genere’. E ancora, una ‘personale’ che strizza l’occhio al Cinema fantastico di oggi e del futuro attraverso lo sguardo di uno dei principali concept artist cinematografici contemporanei. Forte del suo lavoro in film quali Dune, The Martian, Blade Runner 2049, Spiderman: Far from Home, Assassin’s Creed e tanti altri, il gesto pittorico di Anev viene inquadrato da una serie di lavori personali per film immaginati e ancora non realizzati, ricchi di evocazioni e citazioni dagli autori che più hanno influenzato il suo stile.

In mostra anche le opere premiate in occasione dell’edizione 2024 del Premio, che offrono l’opportunità di esplorare talenti italiani e internazionali. Il Premio Romics del Fumetto, realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale. Infine ‘Lampadino e Caramella: un MagiRegno da Guest Star’, in collaborazione con Animundi, una mostra che celebra le voci straordinarie di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della musica e dell’imprenditoria, che hanno prestato il loro talento a questo cartone animato unico nel suo genere.

Parte inoltre la terza edizione del concorso Musicomics, realizzato con il patrocinio di NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori. Il Premio alla Carriera Luigi Albertelli sarà assegnato a Franco Micalizzi (Lo chiamavano Trinità…, La banda del gobbo, Delitto sull’autostrada, Lupin III, Gordian); a Lucio Macchiarella (Ken il guerriero, Forza Sugar!, Il Dr. Slump ed Arale, Mimi e le ragazze della pallavolo, Sampei, Conan il ragazzo del futuro, Candy Candy) andrà il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio; il Premio Speciale alle produzioni straniere – in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musiche da Film – a Giorgio Moroder (Fuga di Mezzanotte, Flashdance, Scarface, Top Gun e Neverending Story!) che per l’occasione saluterà il pubblico di Romics con un video greetings. In collaborazione con il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing (Italy), verrà inoltre assegnato il Premio Miglior Sincronizzazione per progetti audiovisivi. Durante la cerimonia di premiazione, in programma sabato 5 ottobre, verranno annunciati i vincitori delle categorie in concorso; direttore Creativo del Festival è il musicista Mirko Fabbreschi; il Maestro Vince Tempera è Presidente Onorario di Giuria. L’evento è presentato da Andrea Agresti.

E ancora: Cristina d’Avena, ospite speciale di Romics 33 sabato 5 ottobre con un imperdibile viaggio nelle sigle dei cartoni animati più amati.

Questa edizione riserva un posto speciale anche a Pollon! che festeggia il 40esimo anniversario dell’arrivo in Italia di una delle serie d’animazione più amate di sempre, ambientata nell’Olimpo. I doppiatori Fabrizio Mazzotta e Liliana Sorrentino, in compagnia dei Raggi Fotonici e la giornalista Valeria Arnaldi festeggeranno la giovane figlia di Apollo. Una performance tra musica, doppiaggio e disegno festeggerà inoltre, i 40 anni del film La storia infinita con Paolo Barbieri, i Raggi Fotonici e i doppiatori Giorgia Piancatelli e Luca Tesei; Grisù, celebre draghetto della tv che sogna di fare il pompiere torna oggi, dopo 60 anni, su Rai YoYo, in compagnia di Tiziana Martello, voce attuale di Grisù, i Raggi Fotonici autori e interpreti della sigla e alcuni delegati di Mondo TV, D-Hub Studios e Rai Kids.

E poi due anteprime molto attese: gli autori Katja Centomo, Francesco Artibani, Arianna Rea e Paolo Maddaleni, venerdì 4 ottobre presenteranno Il libro perduto di Monster Allergy e, per tale occasione, il pubblico di Romics verrà chiamato a partecipare ad una divertente caccia al tesoro dove la missione sarà quella di ritrovare il libro perduto. Domenica 6, in compagnia di Katja Centomo, Emanuele Sciarretta, Marco Caselli, Mauro De Luca e Bruno Cannucciari scopriremo il volume integrale della serie 7 Crimini che unisce il fascino del giallo alla conoscenza del diritto con una storia inedita.

La casa editrice Giunti, venerdì 4 ottobre propone inoltre un evento speciale insieme agli autori per ripercorrere l’affascinante storia di W.I.T.C.H., svelandone curiosità e retroscena. Dal debutto nel 2001 fino al reboot del 2024, W.I.T.C.H. si avvicina al traguardo dei 25 anni, continuando a incantare generazioni di lettori con la sua magia intramontabile. Partecipano: Augusto Macchetto, Federica Salfo, Giulia Adragna e Alessandro Ferrari. Modera Susanna Carboni (Giunti).

E tra gli special guest di questa edizione c’è Mattia Surroz, un autore versatile e profondo, capace di esplorare diversi stili e temi. Durante l’incontro sabato 5 ottobre, approfondirà i suoi due lavori con Sergio Bonelli Editore: 10 ottobre, scritto da Paola Barbato e da lui disegnato, ambientato in un mondo dove la morte è regolata dal DNA, e Riflesso Perfetto, il suo primo graphic novel come autore unico. Surroz dialogherà con Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore.

Confermati i due appuntamenti cosplay con il Cosplay Kids, alla conduzione di Fiore di Luna e la giovanissima e talentuosa attrice e doppiatrice Azzurra Dottori dove il più piccoli potranno vestire i panni dei propri personaggi preferiti interpretando il più forte dei supereroi o la più bella delle principesse in una sfilata ricca di colori e simpatia e il Romics Cosplay Award, il grande appuntamento autunnale condotto da Beatrice Lorenzi con le selezioni internazionali. La gara selezionerà la miglior coppia di cosplay italiani che prenderà parte al World Cosplay Summit 2025 di Nagoya, il campionato mondiale del cosplay; tra i tanti premi in palio, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura a Roma il nuovo Japan Garden Special Prize che offrirà ai vincitori la possibilità di realizzare un inedito photoshooting nel giardino giapponese dell’Istituto di Cultura.

Una grande kermesse con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni e con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Come di consueto, numerose sono le collaborazioni istituzionali attivate: si rinnova la collaborazione con la Regione Lazio, Lazio Innova, Camera di Commercio Roma e Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per valorizzare le numerose imprese culturali e creative presenti sul territorio, attraverso l’allestimento di un’area espositiva riservata alle imprese e ai professionisti del Lazio. In particolare, la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma organizzano una collettiva di aziende con l’obiettivo di sostenere la crescita del sistema produttivo locale e far conoscere le misure e i progetti a supporto attivati dall’Amministrazione; Il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, patrocinano la XXXIII edizione di Romics, collaborando in tema di promozione del libro e sui servizi per l’accesso alla lettura, in particolare sui formati e i generi editoriali che risultano sempre più apprezzati dal pubblico di bambini e ragazzi.

Si rinnova il sostegno di Romics alla campagna “Diritto al Cibo per una vita e un futuro migliori” promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla FAO in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024. Lo spazio FAO sensibilizzerà i visitatori sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e inviterà all’azione per migliorare la sicurezza alimentare globale e garantire a tutti l’accesso al cibo. Per i più piccoli, il FAO SDGs Kids Corner – con giochi come la campana, il minigolf e il twister – offrirà un’opportunità unica di apprendere attraverso il gioco gli obiettivi dell’Agenda 2030. Inoltre, sarà possibile scoprire i nostri nuovi Libri di Attività per i giovani: “Il Diritto al cibo” e “Storia di una maglietta”.