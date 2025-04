Romito: a Napoli che rinasce in musica con l’album “Post Tarantella”

Un vento nuovo soffia sulla scena musicale napoletana con l’arrivo di “Post Tarantella”, il primo attesissimo album in studio dei ROMITO, in uscita l’11 aprile in CD, vinile e digitale. La band, forte di uno stile inedito che fonde con maestria il folk, l’indie e l’elettropop con l’immensa tradizione musicale partenopea, promette un lavoro discografico intenso e ricco di sfumature.

Anticipato dal coinvolgente singolo “Verimmo Che Succere” (il cui videoclip ha già catturato l’attenzione) e presentato in anteprima al Teatro Trianon Viviani di Napoli, “POST TARANTELLA” si preannuncia come un viaggio sonoro attraverso il dolore e la ricostruzione, un racconto di leggerezza ritrovata e autenticità. Un vero e proprio manifesto di rinnovamento che affonda le radici nella lingua napoletana, vestendola di sonorità contemporanee e sperimentali.

“Post Tarantella è un viaggio sonoro attraverso il dolore e la rinascita,” raccontano i ROMITO. “Nove canzoni che raccontano il processo di guarigione, proprio come un post-operatorio, quando ogni ferita inizia a chiudersi e si riscopre la forza di rimettersi in piedi. Un manifesto di rinnovamento che parte dalle radici antiche della lingua napoletana.”

La band sottolinea come il vero protagonista di questo lavoro siano le sensazioni: il tormento, la speranza, la leggerezza, la consapevolezza di far parte di un ciclo continuo. Ogni brano è un’emozione che prende forma, una tappa di quel percorso interiore che conduce dalla sofferenza alla rinascita.

“Post tarantella” – Un Assaggio Emozionale Traccia per Traccia:

Con “Post tarantella”, i Romito non solo presentano il loro primo album, ma offrono una prospettiva sonora inedita e vibrante sulla cultura musicale napoletana, dimostrando una maturità artistica capace di onorare le radici proiettandosi verso il futuro.