Romy Gai a capo dell’area Business della Federcalcio mondiale

Romy Gai è nominato chief Business officer della Fifa. Lo annuncia la federcalcio mondiale. Gai è ex dirigente della Juventus e presidente di Awe International Group. Per un periodo è anche Ceo di UAE Football League (UFL) negli Emirati Arabi Uniti. Nel nuovo ruolo subentra a Kay Madati che, per motivi personali, lascia l’organizzazione. “Non vedo l’ora di garantire che la nostra squadra commerciale svolga un ruolo sostanziale nel garantire che l’organo di governo del calcio mondiale sia al centro di importanti affari”. Queste le prime parole di Gay. A capo del settore commerciale il manager italiano dovrà gestire progetti di rilievo internazionale, come Fifa Vision 2020-2023.