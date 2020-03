Coronavirus, Campania: 157 positivi (+10 rispetto a ieri). Primo decesso senza concause. Due i guariti

Dieci nuovi casi di positività al coronavirus in Campania rispetto il bollettino delle 22 di ieri. L’Unità di crisi della Protezione civile della Campania comunica che tra la notte scorsa e la mattinata odierna sono stati esaminati 87 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno; 10 di questi, appunto, sono risultati positivi. Il totale dei contagiati nella regione è di 157, di cui 2 guariti. Per la prima volta per la Protezione civile c’è un decesso per coronavirus; gli altri 4 casi segnalati sinora erano infatti con coronavirus. Nel Napoletano i casi sono 100 (di cui 56 a Napoli, 16 dell’Asl Napoli 2, e 28 dell’AslNapoli 3); a Caserta, 26 ; a Salerno, 17; ad Avellino, 7; e a Benevento, 2. Sono 5 poi i casi di pazienti che provengono da altri territori.