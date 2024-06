Rosalba Rotondo riceve il premio “Hero Award 2023”

Filitalia International & Foundation è lieta di annunciare la consegna del premio “Hero Award 2023” alla professoressa Rosalba Rotondo, già dirigente scolastico dell’Istituto a matrice interculturale e intergenerazionale “Ilaria Alpi-Carlo Levi” di Scampia. La sua determinazione e lo spirito di servizio sono un faro per la comunità scolastica e territoriale di Scampia, portando avanti la sfida dell’istruzione, dell’educazione e della formazione per 40 anni senza interruzione alcuna: 23 anni nel ruolo di Docente e 17 in quello di Dirigente Scolastico.

La cerimonia di premiazione si terrà il 14 giugno 2024 alle ore 16 presso la Sala dei Baroni Maschio Angioino.

L’alto riconoscimento sarà consegnato alla Professoressa Rotondo dalla Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, alla presenza di illustri personalità che testimonieranno l’impegno e la dedizione della premiata.

Il premio “Hero Award” viene conferito ogni anno a personalità che si sono distinte per il loro impegno civile e sociale, contribuendo a costruire un mondo migliore. La Professoressa Rotondo è stata scelta per la sua straordinaria dedizione all’integrazione e all’inclusione sociale, in particolare per il suo impegno umano e professionale per il contrasto della devianza minorile, dell’evasione scolastica, con opportunità di crescita umana e culturale offerte a tutti i vari target di alunni, tra cui, in presenza massiccia, gli studenti Rom del Campo di Scampia e di Giugliano.

Tra i relatori interverranno:

Il professore Pasquale Gallifuoco , Presidente delle ACLI Beni culturali, esperto di relazioni interculturali, Docente di Geografia;

Il professore Lello Savonardo , coordinatore del Corso in Comunicazione pubblica, sociale e politica presso l’Università “Federico II”,

Luca Bartolomeis , dirigente scolastico presso l’Istituto ad indirizzo raro Caselli, nel Real Bosco di Capodimonte e del Palizzi Liceo Artistico Coreutico Musicale e del Museo Artistico Industriale;

Don Luigi Castiello, consigliere di Presidenza Acli Beni Culturali;

Elena Scarici, giornalista del Corriere della Sera, del Corriere del Mezzogiorno, della Curia di Napoli e vicepresidente dell USCI, inoltre finalista al Premio giornalistico indetto dal Consiglio d’Europa per l’attenzione rivolta all’istruzione dei minori Rom di Scampia;

Avvocato Valerio Maione , docente a contratto di diritto internazionale e dell’UE presso l’università degli Studi di Napoli Parthenope, esperto giuridico del Comitato interministeriale per i diritti Umani presso il MAECI e del Consiglio d’Europa in programmi congiunti con la Commissione europea per la tutela delle minoranze ROM.

Il professore Michele Capasso presidente della Fondazione Stati Uniti nel Mondo e Codirettore del Museo della Pace MAMT di Napoli; l’artista e Vicepresidente del Chapter di Napoli professoressa Antonietta Sorrentino .

A moderare la Cerimonia sarà la giornalista Michela Mortella, presidente della Filitalia International Chapter di Napoli, sarà trasmessa in diretta streaming dagli Stati Uniti con la partecipazione del Fondatore, Presidente Emerito e noto cardiologo di Philadelphia, professore Pasquale Nestico.

Con un gesto di profonda stima e affetto, la Professoressa ha scelto di dedicare il premio alla memoria del rinomato giornalista Franco Di Mare, rendendo omaggio alla sua ineguagliabile gentilezza e alla sua indiscussa professionalità, per la sensibile e acuta attenzione che le ha rivolto nel suo percorso professionale con alcuni articoli giornalisti e servizi televisivi, valorizzandone le azioni benefiche educative realizzate a Scampia. La cerimonia vedrà la partecipazione di alcuni dei suoi ex allievi, provenienti da Scampia e dal Campo Rom di Giugliano in Campania, e altri protagonisti di storie singolari a sfondo etico, consacrate sugli altari della cronaca, i quali hanno beneficiato del suo prezioso sostegno nel loro percorso di inserimento scolastico e sociale.

Grazie alla sua consolidata esperienza professionale in un territorio difficile e complesso qual è Scampia, Rosalba Rotondo ha messo a punto piani etno-didattici ed educativi soprattutto innovativi che hanno permesso agli studenti Rom di inserirsi con successo nel sistema scolastico e nella società.

Il Dirigente Scolastico Emerito Rosalba Rotondo, il cui motto di azione professionale è stato sempre, valorizzando i talenti di tutti, “Ogni alunna, ogni alunno è un’eccellenza”, mediante progettazioni e realizzazione di attività all’avanguardia per il contrasto dell’evasione scolastica, dei fenomeni camorristici e malavitosi in genere, rappresenta un esempio di dedizione, impegno e passione per la formazione delle giovani generazioni, meritevole, pertanto, di ogni riconoscimento.

La sua opera è un contributo prezioso alla società italiana e un modello di inclusione e rispetto dei diritti umani.

Il suo impegno è stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale, con il conferimento dell’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente Sergio Mattarella il 17 febbraio del 2020, e il riconoscimento da parte della Comunità europea e del Consiglio d’Europa quale sede, l’Alpi-Levi, di una “Legal Clinic JustRom“, servizio legale volto a tutelare la popolazione Rom, ed in particolare le donne, in un’ottica di antidiscriminazione razziale.

La sua opera rappresenta un modello di riferimento per la lotta alla discriminazione razziale, per la convivenza interattiva e pacifica tra più target di alunni e per la costruzione di una società più inclusiva e rispettosa dei diritti umani.