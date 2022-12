Rosamartina Schena vice direttore dell’IFSAM

La ricercatrice Rosamartina Schena è nominata deputy director (vice direttore) of the PTO dell’International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM).

IFSAM è la federazione internazionale delle accademie di management e rappresenta l’unico ente mondiale nella ricerca, nell’insegnamento e nella pratica del management. Schena lavora presso l’università LUM “Giuseppe Degennaro”.