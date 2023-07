Rosario Caputo confermato presidente di Federconfidi

Ha avuto luogo questa mattina, a Roma, presso la sede di Confindustria, in Viale dell’Astronomia, l’Assemblea di Federconfidi, nel corso della quale sono stati eletti i 9 membri del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2023 – 2026, che a loro volta hanno confermato Rosario Caputo, Presidente uscente, alla guida della Federazione che riunisce i sedici Confidi di area confindustriale.

Il Consiglio Direttivo che supporterà il Presidente Caputo nel corso del nuovo mandato risulta essere così composto:

Vicepresidenti : Giancarlo Abete (Fidimpresa Italia) e Carlo Crosara (Neafidi);

: Giancarlo Abete (Fidimpresa Italia) e Carlo Crosara (Neafidi); Consiglieri: Pietro Carboni (Confidi Centro Nord); Achille Carlini (Confidi Sardegna); Riccardo Colombo (Banco BPM); Nicola Didonna (Fidit); Paolo Parini (Rete Fidi Liguria) e Antonino Salerno (Fidimed).

Il Comitato Tecnico è composto da: Felice Iorio (GA.FI.); Nicola Pastorello (Cofai); Alessandro Tronci (Confidi Sardegna).

“Ringrazio l’Assemblea e il Consiglio Direttivo – ha affermato Rosario Caputo, Presidente di Federconfidi – per aver apprezzato il lavoro svolto finora, rinnovando al sottoscritto la fiducia per il prossimo triennio. Abbiamo attraversato, dal 2020 ad oggi, tre anni durissimi per l’economia in generale e per il nostro sistema in particolare, tra pandemia e conflitto tra Russia e Ucraina, dimostrando di saper essere al fianco delle nostre imprese, accompagnandole e sostenendole nell’accesso al credito. La nostra Federazione, se da un lato sollecita l’aggregazione quale maggiore consolidamento della propria rappresentanza verso gli stakeholders, nello stesso momento e unitamente ad Assoconfidi, sollecita una rapida revisione dell’attuale assetto normativo del settore”.

“Il cammino, dunque, è intrapreso, e – conclude Caputo – non ci resta che andare avanti compatti, con la consapevolezza che solo una proposta unitaria e largamente condivisa possa garantire, in tempi rapidi, l’emanazione di una nuova Legge quadro che tenga conto di alcune e legittime diversità di indirizzo”.

Federconfidi

E’ la Federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, riunisce i Confidi di area confindustriale e rappresenta 16 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi distribuiti sull’intero territorio nazionale, per un totale di circa 140.550 piccole e medie imprese. Garantisce finanziamenti alle PMI per circa 1,7 miliardi di euro.

Il presidente

E’ alla guida di Federconfidi dal 2017, è un imprenditore campano, Amministratore Unico di I.B.G. S.p.A. Società Benefit, azienda leader nel comparto Food&Beverage. Inoltre, dal 2000, Rosario Caputo è Presidente di Garanzia Fidi Scpa, Confidi confindustriale della Campania e tra i più strutturati sul territorio nazionale.