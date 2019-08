A Rosario Lopa il Leone d’Oro di Venezia per l’imprenditoria e la professionalità

Leone d’Oro di Venezia per l’Imprenditoria: premiato il napoletano Rosario Lopa, portavoce della Consulta nazionale per l’agricoltura e il turismo (Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare Risorsa Acqua Ristorazione Servizi Volontariato Associazionismo del Mns).

“Il premio Leone d’Oro per l’imprenditoria e le professionalità – ha commentato Lopa – ha il grande merito di aver dato risalto in Campania ad aziende presidi di legalità, oltre che di produzione e sviluppo. Sileno Candelaresi, (presidente dell’Ordine del Leone d’Oro di Venezia) ha dimostrato grande coraggio, perché ha fatto emergere imprese d’eccellenza, e professionalità che ci mettono la faccia ogni giorno per promuovere e difendere l’identità del territorio, che fino a oggi hanno operato all’ombra. Storie di reale coraggio e dignità. Da sempre è la qualità a fare la differenza”.