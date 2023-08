Rosario Lopa premiato da Unicef Campania per le sue iniziative a favore dei bambini durante il Covid

Riconoscimento speciale a Rosario Lopa per meriti associativi e professionali nell’ambito delle iniziative Unicef Campania. Lopa (portavoce della Consulta nazionale per l’Agricoltura e Turismo) viene premiato per l’impegno quotidiano “per i bambini e le famiglie durante il Covid e la successiva crisi economica”.

“A Rosario Lopa – si legge in una nota – vengono riconosciuti meriti per la promozione e valorizzazione del territorio attraverso l’impegno ecologista, l’associazionismo, il volontariato civile e politico, la promozione del turismo e del terzo settore, la promozione e l’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, durante la Pandemia. E il suo grande merito in Campania, è di aver dato risalto ad aziende presidi di legalità, oltre che di produzione e sviluppo, capaci non solo di fare impresa ma anche in un comportamento solidale, dimostrando grande coraggio, perché ha fatto emergere imprese d’eccellenza e professionalità che ci mettono la faccia ogni giorno per promuovere e difendere l’identità del territorio, che fino a oggi hanno operato all’ombra”.

“Voglio condividere questo riconoscimento – ha affermato Lopa – con tutti quelli che quotidianamente lavorano, producono, preservano, aiutano, con sacrifici e dedizione, quel sommerso positivo che probabilmente non avranno mai nessun riconoscimento ed insieme ai colleghi, amici, operatori che tutti i giorni condividiamo il nostro impegno. In particolare con Rosa Pratico, Presidente Officina delle Idee Maipiùviolenzainfinita e Antonio Ferrieri, Confapi Agroalimentare Cuori di Sfogliatella, anche loro insigniti del prestigioso riconoscimento, perché a Napoli è tutto molto difficile ma è sicuramente molto più bello. Grazie all’Unicef e alla sua presidente, Emilia Narciso, perché ogni riconoscimento è per noi un ulteriore impegno e responsabilità per tutte le persone che continuano a crederci.