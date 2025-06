Rosario Porzio, è napoletano il miglior farmacista d’Italia

Rosario Porzio riceve il prestigioso riconoscimento di “Miglior farmacista italiano”, un premio alla carriera che unisce competenza, passione e umanità. Un traguardo celebrato non solo dall’intera comunità dei farmacisti italiani, ma anche da due icone del cinema: Ornella Muti e Manuela Arcuri. Porzio ha infatti un percorso singolare. Negli anni ’80, con lo pseudonimo di Yari Porzio, è stato protagonista di film cult come “Vacanze d’Estate”, accanto a Bombolo ed Enzo Cannavale. Poi, la svolta: la laurea in Farmacia con 110 e lode, la specializzazione in “Natural Medicine” conseguita nel 1996 nel Regno Unito, e numerosi concorsi pubblici vinti in tutta Italia.

L’attrice Manuela Arcuri ha definito Rosario “un amico leale e generoso”. Durante la conferenza stampa tenutasi sulla terrazza dell’Hotel Excelsior di Napoli, da Ornella Muti, sua grande amica, è arrivato il seguente videomessaggio: “Sono molto orgogliosa di Rosario. Per me è un fratello, un amico che mi ha sostenuto in ogni fase della mia vita. È un grande ricercatore, un uomo di cuore, e merita questo premio in pieno”.

Ma è anche dalla categoria professionale che arriva il plauso più sentito. Alessandra La Montagna, farmacista toscana vincitrice del concorso straordinario della Regione Toscana, ha spiegato: “Premio Rosario Porzio per la sua preparazione, il suo talento e l’empatia. È stato un esempio per tutti noi e ha ispirato molti colleghi a realizzare i propri sogni”. Infine, la dedica personale del dottor Porzio: “Questo premio lo dedico ai bambini della mia vita che amo profondamente, e a Monterusciello, la frazione di Pozzuoli dove si trova la mia farmacia. A questa terra devo molto, e tanto ho cercato di restituire”.