MILANO (ITALPRESS) – “Noi seguiamo le imprese al femminile per contribuire alla loro crescita. Vediamo in queste aziende grandi potenzialità, sono aziende che hanno grandi valori, molto attente a sostenibilità, governance e territorio”. A dirlo Anna Roscio, Responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, in occasione del terzo evento conclusivo del premio Women Value Company a Milano.

