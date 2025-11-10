Rossana Berardi nuovo presidente eletto dell’Aiom

Rossana Berardi è il nuovo Presidente Eletto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). L’elezione è avvenuta durante il 27° Congresso Nazionale della Società Scientifica che si è concluso ieri a Roma ed ha visto la partecipazione di oltre 3.000 specialisti da tutta Italia. È Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Entrerà in carica come Presidente nel 2027 e sarà la seconda donna a guidare la Società Scientifica.

Siederà nella giunta con Massimo Di Maio (pesidente), Nicola Silvestris (segretario) e Nicla La Verde (tesoriere). Il Direttivo Nazionale 2025/2027 è composto da: Antonella Brunello, Chiara Cremolini, Carmen Criscitiello, Alessandra Fabi, Luigi Formisano, Lorena Incorvaia, Marcello Tiseo, Dario Trapani. Francesco Perrone è il nuovo Presidente di Fondazione Aiom.