Rossana Esposito, quaranta anni di coreografie: serata di gala per la direttrice artistica di NonSoloDanza

Quarant’anni di carriera e davvero non sentirli! Questi sono stati i commenti più ascoltati in sala al Teatro Magic Vision di Casalnuovo, location scelta ancora una volta da Rossana Esposito, direttrice artistica dell’ensemble NonSoloDanza ma soprattutto festeggiata speciale del gala Spettacolo di Balletti in suo onore. Un palcoscenico ed un programma dedicati alle sue coreografie di questi quarant’anni, con accanto personaggi di chiara fama della danza, della televisione e del teatro per una delle artiste più poliedriche della danza made in Naples. Eppure sempre lontana dai riflettori, schiva come poche nonostante una carriera di massima esposizione mediatica in tournée in lungo e largo per la Penisola. A citare alcuni professionisti si rende meglio l’idea, basti pensare a Gino Landi, Giuseppe Protano, Emma Gallo, Mariella Ermini, Ilaria di Iorio, Marco Chiodo, Arturo Cannistrà, Raffaele Paganini, Michele Villanova, Alex Atzewi, Stefano Forti ma ancor prima con Hajri Baraner, Renato Greco, Kirk Offerle, Roberto Campanella, Mariateresa Del Medico e poi con Alain Astiè, Enzo Avallone, Deborah Plant, Andrè De La Roche, Steve La Chance, Cristina Cangalanti, Mauro Mosconi e Terry Biman. Nomi e cognomi che l’hanno accompagnata in questi quaranta compleanni danzanti, senza dimenticare la formazione rigorosa a cui non ha voluto esimersi attraverso i Corsi di Aggiornamento presso il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Nazionale di Danza ed il Teatro Alla Scala di Milano. Ma il quarantennale ha un sapore speciale per lei e per chi l’ha seguita in questi anni, accogliendo al Teatro Magic Vision di Casalnuovo la gente della danza in una serata dedicata allo Spettacolo di Balletti, coregrafati proprio da lei in tutti questi anni. Un titolo inequivocabile con la danza di Rossana Esposito al centro di un programma che scorre una lunghissima carriera con tante cose da raccontare nel bel mezzo del teatro, della danza e dello spettacolo dal vivo tutto. Cominciando però dalle ultime giovani interpreti che l’hanno accompagnata, ovvero la 18enne Tonia Borrelli, impegnata nelle vesti di “Carmen” e di “Giovanna d’Arco”, e la 24enne Federica Fabbricatore nell’altro iconico ruolo di Giulietta del celebre balletto di Sergeij Prokofiev. E poi cambio di genere con “Hip Hop iberico” della coreografa Ornella Conte in bella mostra nell’ambito del programma sempre più trasversale dello Spettacolo di Balletti. “La musica hip hop va sempre più contaminandosi col genere spagnolo e viceversa – spiega infatti la coreografa Conte – quest’anno abbiamo infatti deciso di miscelare elementi appartenenti a generi musicali differenti con uno stile unico, senza mai dimenticare le radici hip hop ma stando al passo con ciò che ci propone il panorama musicale internazionale”. Altri tasselli di questo mosaico in festa sono Valentina Ceriello e Giuseppe Protano, indiscutibili punti di riferimento coreutici di NonSoloDanza. “Ad accompagnare il corpo di ballo e le protagoniste dello spettacolo si segnalano gli artisti ospiti Salvatore Esposito e Giorgio Sannino – racconta la festeggiata Rossana Esposito – così come non posso non ringraziare Alessandro Marasco, Emiliano Bocchetti e Giuseppe Protano presenti nelle coreografie scelte per ricordare i quarant’anni del mio lavoro di coreografa”. Nomi e cognomi appannaggio del palcoscenico, impreziosito da un tourbillon di titoli che ha elettrizzato il numerosissimo pubblico presente al Teatro Magic Vision. Citiamo “Roxanne”, “Amelie”, “Terra mia”, “Foglie”, “Skyfall”, “Inno all’amore”, “Ritmo del successo”, “Aurora”, “Corte a favore della Regina Giovanna”, “Thriller”, “Intersection”, “Tempesta”, “Mare”, “Giovanna d’Arco”, “Pozzo”, “Paradiso”, “Ave Maria”, “Montagne” ed “Assassini”. Uno spettacolo nello spettacolo, dunque, con lei sotto i riflettori come sempre. “E’ stato tutto molto bello in questi anni ed in questa serata al Teatro Magic Vision – chiosa Rossana Esposito – ma per esserci riuscita per così lungo tempo non posso che ringraziare AICS, Campania Arte Danza, FNASD, ACSI, US Acli e Coni. Ho vissuto un sogno ad occhi aperti vedendo in scena alcune delle mie ex allieve diplomate sul palco di questo Quarantennale di festa, è stato meraviglioso. Chiuso il sipario passerò le vacanze con la danza sempre in testa, come da quarant’anni ormai”.

