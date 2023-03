Rossella Carrara direttore relazioni esterne di Saipem

Saipem, azienda di servizi per il settore dell’energia e delle infrastrutture, annuncia la nomina di Rossella Carrara al ruolo di direttore External Communication and Brand Management. Carrara ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza come consulente strategico a supporto di società multinazionali in diversi settori e arriva in Saipem dopo tre anni come vice president Corporate Relations and Sustainability del Gruppo Costa, leader europeo nel settore crocieristico, per il quale ha gestito le attività di comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità a livello globale. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Deputy Managing director di Apco Worldwide in Italia, dove era responsabile delle attività di public affairs, stakeholder engagement, corporate responsibility e comunicazione, a livello nazionale e internazionale. Prima di Apco è stata Senior Director di Burson Marsteller, seguendo, in particolare, la comunicazione corporate e di crisi.