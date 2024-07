Rossella Fasulo riconfermata alla Presidenza del Lions Club Napoli Host

Per il secondo anno consecutivo è stata riconfermata alla Presidenza del Lions Club Napoli Host con consenso unanime, Rossella Fasulo, Dott. Chimico e informatore scientifico del farmaco, presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania. La cerimonia ufficiale, il 2 luglio presso il Circolo Posillipo di Napoli con la presentazione del nuovo ConsiglioDirettivo, l’ingresso di 6 nuovi socie la consegna di ben 4 onorificenze “Amico di Melvin Jones”, massimo riconoscimento del Lions International, a Soci che si sono distinti nella capacità di “Servire il prossimo”.Una manifestazione ricca di iniziative, tra cui la possibilità benefica di dare continuità alla raccolta fondi per la Fondazione Internazionale LCIF e che, con orgoglio, apre istituzionalmente l’anno sociale del Governatore Tommaso Di Napoli.

Il Lions Club Napoli (successivamente divenuto Host nel 1978) èil club più antico del Distretto e il secondo Club italiano, che in 72 anni ha dato ben 4 illustri Governatori e due Presidenti della Repubblica: Sua Eccellenza Enrico De Nicola e Giovanni Leone. Punto di riferimento per il Distretto,il Club nell’ultimo anno ha puntato la sua attività in difesa dell’ambiente e sul sostegno dei giovani studenti universitari, in particolar modo attraverso i prestigiosi sodalizicon l’Università Federico II di Napoli, con altre università campane e con gli enti pubblici.Inoltre, ha incrementato l’impegno civile e la promozione dell’arte e della cultura. “Ringrazio tutti i Soci per l’impegno profuso nell’anno sociale appena concluso – ha detto la presidente Fasulo – Un anno umanamente personalmente difficile, che mi ha insegnato aspetti dolorosi della vita e, al contempo, la capacità di superarli. Partendo dalle aree evidenziate da Lions International, quello concluso è stato un anno di grandi successi lionistici, di impegno costante nell’applicare una strategia ad ampia visione e rivolta alla realizzazione di ben 65 services, attraverso i quali abbiamo fornito il nostro contributo alla Società civile”.