Rossella Sessa da Azione a Fi: Unica forza di centro. In Campania grande rinnovamento in atto

“Ho scelto di aderire a Forza Italia perché il partito ha imboccato la via del popolarismo, caratterizzandosi come unica forza di centro presente nel panorama politico italiano. La guida sicura di Antonio Tajani è la migliore garanzia che gli obiettivi che mi stanno a cuore e per i quali decisi di fare politica, come la difesa di famiglie e imprese, saranno raggiunti”. Lo sottolinea, in una nota, Rossella Sessa, già parlamentare nella precedente legislatura, che si iscrive a Forza Italia. Per Sessa “in Campania il rinnovamento messo in campo dal commissario regionale Fulvio Martusciello, ha prodotto risultati sia in termini elettorali che di aggregazione di nuova classe dirigente attraverso adesioni importanti di soggetti provenienti dalla società civile”. “La scelta, poi, tra tante località dove svolgere il Berlusconi day della ‘mia’ Paestum, mi ha definitivamente convinta di fare la scelta giusta. Sono pronta a una nuova stagione di militanza e impegno”, conclude l’esponente forzista.