Rossi e Baiano omaggiano Händel: le sonate barocche risuonano a San Pietro a Majella

Le sonate di Händel per flauto e clavicembalo eseguite in concerto dai solisti Tommaso Rossi (al flauto dolce e al flauto traverso barocco) ed Enrico Baiano (al clavicembalo) sono in programma venerdì 30 maggio (alle ore 18) nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli.

Un’anteprima, programmata nell’ambito dei “Venerdì musicali”, attraverso la quale i due musicisti napoletani realizzano il loro omaggio al grande compositore nato 340 anni fa (nel 1685) ad Halle in Germania.

Una serata händeliana che offrirà al pubblico occasione d’ascolto delle sonate in “Si minore per flauto traverso e basso continuo HWV 367 b”, in “Do maggiore per flauto dolce e basso continuo HWV 365”, in “Fa maggiore per flauto dolce e basso continuo HWV 369”. Chiuderà il programma musicale l’esecuzione della “Ciaccona in sol maggiore per clavicembalo HWV 435”. Brani scelti tra le 11 composizioni che compongono la “track list” del lavoro discografico intitolato “Händel, flute sonatas”, un doppio CD in uscita per l’etichetta Stradivarius (disponibile nei negozi e sulle piattaforme di streaming digitale dal prossimo 10 giugno) che viene annunciato e presentato in questa circostanza.

“La musica strumentale di Händel – sottolinea Tommaso Rossi – seppure meno frequentata rispetto ad altre sue composizioni, come i melodrammi e gli oratori, ripropone integralmente le mirabili annotazioni (di fascino e originalità della melodia, espressività dei tempi lenti, vivacità ritmica e virtuosismo nei tempi veloci) che contraddistinguono l’opera del grande compositore sassone”.

Le sonate composte da Georg Friedrich Händel per strumento solista si richiamano formalmente alla sonata da chiesa e alla sonata da camera di stile italiano, articolandosi in quattro movimenti principali ai quali si aggiungono anche ritmi di danza, come il minuetto, la giga e la siciliana. “Caratteristiche che sembrano testimoniare – aggiunge Tommaso Rossi – l’influenza esercitata dalla musica del nostro Paese presso il grande compositore che soggiornò lungamente a Venezia, Firenze, Roma e, in particolare, a Napoli, dove il “sassone” ricevette, nel giugno del 1708, un’entusiastica accoglienza”.

“La caratteristica delle sonate – conclude Enrico Baiano – è il forte ruolo dato alla parte del basso continuo e quindi del clavicembalo, in costante dinamica dialogica con la parte solistica e particolarmente incisiva dal punto di vista espressivo”. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti a sedere. Info: Tel. 081 5449255, www.sanpietroamajella.it