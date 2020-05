Rossi “Si riapre tutto? Non sono convinto, ma mi adeguo»

ROMA (ITALPRESS) – «Dunque, sembra che verrà riaperta tutta l’Italia. Se è così, non posso fare altro che adeguarmi. Ma non sono convinto”. Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana che aggiunge: “Mi chiedo per quale ragione la Lombardia, che ha un livello di positivi molto più alto di altre regioni, debba essere trattata come le altre, con il rischio di mettere nuovamente in giro i contagi.

Più prudenza forse sarebbe stata opportuna per i Lombardi e per tutti gli italiani.

Io non sono uno sceriffo, nè voglio raccontare sciocchezze su patenti sanitarie impossibili, ma vedere Fontana e anche Sala così spinti verso le riaperture, dopo il disastro che proprio in Lombardia ha avuto il suo epicentro, mi lascia sbalordito e contrariato. Chissà se si sarebbe fatto lo stesso se al posto della Lombardia ci fossero state altre regioni, magari del Sud».

(ITALPRESS).