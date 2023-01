Rotary Club Benevento, tornano le “Domeniche della Salute”

Domani, dalle ore 10 alle ore 13, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi a Benevento, torna l’appuntamento con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto dalla professoressa Rossella Del Prete. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche. Il neurologo Antonio Renna si occuperà de “L’ecodoppler dei tronchi sovraortici nella prevenzione del rischio cardiovascolare”. L’ictus e l’ischemia, due gravi patologie causate dall’ostruzione delle arterie, si possono in molti casi prevenire tramite un esame non invasivo e indolore, l’ecocolordoppler dei vasi del collo. E’ importante, in presenza di fattori di rischio, sottoporsi all’ecocolordoppler indicato in tutte le persone di età superiore ai 65 anni, asintomatiche, ma anche fumatori, persone giovani con familiarità per eventi ischemici, cerebrali o cardiaci e altri fattori di rischio multipli. Il prossimo appuntamento con le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento ci sarà il 19 febbraio con il dott. Vincenzo Boniello che tratterà “Asma bronchiale e allergie respiratorie”.