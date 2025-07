Rotary Club Costiera Amalfitana: cerimonia a Ravello per il passaggio del collare da Pisacane a Di Palma

di Emilia Filocamo

Le emozioni non hanno un ordine preciso di apparizione e non si lasciano domare: sono paragonabili ad un fiume in piena, a qualcosa che è difficile da arginare, orientare, dirigere o mettere in riga. Lo sanno bene quanti sabato 12 luglio scorso erano presenti alla cerimonia del passaggio del collare del Rotary Club Costiera Amalfitana, tenutasi presso il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast. Oltre al cerimoniale, alla necessaria formalità del momento, che ha visto appunto il passaggio di consegne tra il presidente uscente, l’ingegnere Amalia Pisacane, e il presidente incoming, Ulisse Di Palma, una successione di momenti di alto valore morale ma anche emozionale ha caratterizzato la serata. Le prime emozioni sul Belvedere dell’iconica struttura cinque stelle lusso di Ravello quando, dinnanzi al busto del Principe Antonio De Curtis, voluto dall’allora management della struttura e dal dott. Ulisse Di Palma, è stata consegnata nelle mani della General Manager Iolanda Mansi, una copia anastatica della pergamena appartenuta al principe della risata e datata 1951, anno del suo arrivo a Ravello, della sua permanenza al Caruso e della celebre frase, lasciata sul libro degli ospiti, in cui si augurava di restare lì per sempre. Un patto ed un legame che si sono rinnovati e che hanno, ancora una volta, confermato Ravello ed il Caruso crocevia di presenze di grande valore culturale e di testimonianze storiche di indubbio prestigio. Le nomine dei 3 soci onorari e dei 4 ordinari sono state uno dei momenti apicali della serata, per partecipazione ma anche per la sincera esaltazione delle doti morali, artistiche e culturali dei prescelti. Provenienze diverse, dal mondo della medicina alla chirurgia, passando per quello artistico ed accademico. Grande commozione quando, alla presenza del figlio Giuseppe Palumbo, è stata consegnata la benemerenza presidenziale al compianto professore Vincenzo Palumbo, non solo un antesignano dell’ospitalità targata Costiera Amalfitana ma, soprattutto, fondatore del Rotary Club Costiera Amalfitana. I progetti della presidenza Pisacane sono stati passati in veloce rassegna per poi illustrare anche quelli futuri in perfetta sinergia con il territorio e con le istituzioni, dall’ambito medico, con i numerosi screening gratuiti, a quello con le forze dell’Ordine, grazie alla Compagnia Carabinieri di Amalfi, per campagne ad hoc di tutela e prevenzione. Musica, i sapori dell’Executive Chef della struttura Armando Aristarco, progetti e grande impegno per un territorio complesso e pieno di risorse con uno sguardo al futuro grazie all’ideazione di un Festival dei Cortometraggi che premierà proprio i giovani autori che dovranno mettersi alla prova con la propria fantasia. Un’attenzione al futuro che il Rotary Club Costiera Amalfitana aveva già palesato con successo grazie al progetto premiante Ad Meliora semper, rivolto agli studenti che si sono distinti nell’ambito scolastico con il massimo dei voti. Emblematico il momento del passaggio del collare tra i due presidenti: un oggetto che vale la pena di osservare molto da vicino, perché caratterizzato da un simbolismo quasi ipnotico. Una lunga fascia trattenuta da fibbie nominative che, come pietre miliari, recano i nomi di tutti i presidenti dell’associazione, compresi quelli ormai scomparsi, prova inconfutabile che alcune testimonianze restano indelebili e sopravvivono anche alla morte. La squadra 2025/2026, ormai nominata, i cui membri coprono aree di interesse e di intervento variegate, è pronta a mettersi in gioco, al neo Presidente Ulisse Di Palma non resta che condurli con l’entusiasmo e l’instancabile energia di sempre. Un’energia che guarda in due direzioni precise: al passato, come fonte di ispirazione e di modello, e al futuro, come meta a cui approdare con determinazione e consapevolezza.