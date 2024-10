Rotary Club Napoli, successo per l’incontro alla Stazione Anton Dohrn

Martedì 22 ottobre presso il Museo Darwin-Dohrn, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del Rotary Club Napoli si è tenuta una interessante conversazione del titolo “Stazione Anton Dohrn ed il Rotary Club Napoli” che ha visto come relatori Massimo Cavaliere, direttore Generale della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Christiane Groeben, filologa archivista e storica della scienza e Ferdinando Boero, Ordinario di Zoologia e Antropologia presso l’Università di Napoli Federico II. Lo fa sapere in un post su Facebook il club partenopeo.

I conversatori, vi si legge, hanno illustrato alla affollata sala i vari momenti che hanno portato alla fondazione nel 1872 della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, e più di recente, nel 2015, alla nascita del DaDoM – Museo Darwin Dohrn, ricordando anche la figura di Alfonso Mercurio, past president del Rotary Club Napoli dal 1926 al 1928, che ha presieduto dal 1921 al 1923 la Commissione di Gestione della SZN nominata dal Comune di Napoli e dal 1924 al 1926 il Consiglio di Amministrazione della SZN.

Al termine della conversazione i numerosi soci presenti unitamente ad accompagnatori e ospiti hanno avuto la possibilità di visitare le bellissime sale del DaDoM e della Stazione Zoologica.

Presenti alla serata sono stati Francesco Schillirò, l’assistente del governatore del Rotary Club Napoli per l’A.R. 2024-2025, Paolo Di Martino, presidente del Rotary Club Napoli Nord-Est, rappresentanti dell’associazione Amici della Stazione Zoologica e Marco Del Corso, comandante della Nave Galatea con il suo staff.